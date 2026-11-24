Елена Колесникова из Башкирии вошла в число победителей V Всероссийского музыкального конкурса. Как сообщили в пресс-службе минкультуры, конкурс, который проходил в Москве (по специальностям «Фортепиано» и «Скрипка») и в Северной столице (по специальностям «Виолончель», «Сольное пение» и «Духовые инструменты», соло), завершился в Санкт-Петербурге.

«Вообще с момента жеребьевки и до награждения победителей я будто бы вышла из реальности, существовал только рояль, конкурсная программа и сцена. Всё остальное было неважно, как в тумане, — призналась Елена Колесникова в беседе с журналистом „Башинформа“. — Запомнилось то, в каком трепетном предвкушении я ехала на репетиции с Госоркестром России. Играть предстояло на исторической сцене Большого зала Московской консерватории! Меня переполняли разные эмоции: радость, волнение, ощущение совершающегося чуда, внутреннего драйва! Была очень счастлива от прохождения в следующие туры и возможности продолжить свой путь на Всероссийском конкурсе!»

Елена Колесникова родилась в 2001 году в Сибае. В 2019 году она окончила Средний специальный музыкальный колледж Уфы в классе заслуженного работника культуры Лилии Валямовой, а затем с отличием — Российскую академию музыки имени Гнесиных. Сейчас Елена учится на первом курсе ассистентуры-стажировки академии в классе заслуженной артистки РФ, профессора Татьяны Левитиной. У молодой пианистки внушительный список регалий. Она — стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, получатель гранта Президента РФ (2019-2023) и обладательница персональной стипендии имени Елены Гнесиной (2024-2025), стипендиат президента РАМ им. Гнесиных (2026-2027). В 2024 году Колесникова признана лучшим учеником Российской академии музыки имени Гнесиных. В копилке пианистки — первые премии международных конкурсов «Виртуозы фортепианной музыки» (Чехия, 2015), «Путь к мастерству» (Москва, 2015), конкурса пианистов «ROMA» (Рим, 2017) и Grand art competition — China (Пекин, 2024). В 2025 году она участвовала в Международной школе музыкальных наук Фонда «Этторе Майорана» в итальянском Эриче.

На конкурс было подано более 380 заявок из 32 городов России. В жюри конкурса вошли выдающиеся деятели российского музыкального искусства и педагоги. Председателем жюри по специальности фортепиано стал Владимир Овчинников — народный артист РФ, народный артист Республики Башкортостан, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных.

Площадками конкурса в Санкт-Петербурге стали Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Шостаковича, Санкт-Петербургский Дом музыки (Николаевский дворец), залы Мариинского театра. В Москве конкурсные прослушивания проходили в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской государственной консерватории имени П. Чайковского и в Концертном зале имени П. Чайковского. Выступления участников конкурса сопровождали Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Светланова (Москва), Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и Симфонический оркестр Мариинского театра (Санкт-Петербург). Конкурс проходит при поддержке министерства культуры России, организатор — Росконцерт.

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