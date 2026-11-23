Цель фестиваля — найти, наградить и мотивировать к работе в современных медиа талантливых и креативных молодых режиссёров, журналистов, драматургов, операторов, звукорежиссёров, продюсеров и художников, способствовать их карьерному росту и продвижению.
В этом году на фестиваль поступило более 900 заявок. В конкурсную программу вошли всего 40 фильмов, которые боролись за призы в 12 номинациях. В номинации «Лучшая работа продюсера» 1 место было присуждено студентке 4-го курса Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. Герасимова Айсулпан Файзуллиной. Награду вручили за продюсирование короткометражного фильма «Море внутри нас» — курсовой работы Алексея Федорцова, также студента ВГИК.
«Часто продюсеры остаются в тени, и мне кажется, что продюсерам очень важно получать такие награды», — поблагодарила на церемонии награждения студентка.
Айсулпан Файзуллина родилась и выросла в Уфе, в детстве принимала участие в передачах детской телерадиостудии «Тамыр», играла эпизоды в разных фильмах. Одной из ярких актерских ролей была роль Алисы в короткометражном фильме «Гильза» Динары Абдрашитовой.
«Этот год для меня очень важен. Скоро выйдет еще один короткометражный фильм „Код 102“, в создании которого я тоже принимала участие как сопродюсер. Это работа выпускницы ВГИК из Уфы Алии Сайфутдиновой. Фильм снимался в Уфе и Москве, — рассказала «Башинформу» Айсулпан. — Также работала продюсером дистрибьюции документального фильма „Сказка каменной пустыни“ Никиты Куприянова, также нашего вгиковца. Но главный результат — мы завершили работу над моим первым полнометражным фильмом «Стрелы одной тетивы», где я была исполнительным продюсером. На сегодня это самый масштабный в истории башкирского кино проект, съемки велись в разных странах. Я очень рада, что учусь в мастерской Антона Владимировича Малышева, он прекрасный мастер. Также хотела бы выразить благодарность декану продюсерского факультета Лилии Анатольевне Ланиной. Они всегда помогают, поддерживают своих студентов, это очень важно в период становления профессии. Надеюсь, что смогу полученные в стенах ВГИКа знания применить для нашего регионального кино. Очень хочется работать в Башкортостане, создавать фильмы на родном языке».
Ранее мы сообщали, что работа уроженца Башкирии, композитора Руслана Шафикова получила награду кинофестиваля.
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