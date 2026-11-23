Специальный приз «За пронзительное послание детей блокадного Ленинграда грядущим поколениям» получил анимационный фильм «Блокадные судьбы» (12+). Он состоит из восьми новелл, которые сняли разные режиссёры. В основе каждой — реальные воспоминания и дневники людей, переживших блокаду Ленинграда. Уроженец Башкирии Руслан Шафиков написал музыку к фильму. Награду получили сам композитор и продюсер фильма Анастасия Кравцова.

«Фильм состоит из нескольких новелл. К одной из новелл „Сон о мирной ёлке“ (режиссер Александра Агринская) я написал музыку, — поделился Руслан Шафиков. — Особенно приятно было получать приз из рук легендарного композитора Григория Васильевича Гладкова (его песни звучат в популярных мультфильмах «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Про Веру и Анфису», ведущий „Спокойной ночи малыши“ - ред.). Отдельно он отметил и высоко оценил музыкальный ряд фильма. Это достойная работа всей команды».

Военно-историческая анимационная драма «Блокадные судьбы» вышла в 2026 году. За кадром тексты мемуаров читают Михаил Пореченков и Елизавета Боярская. Жюри отметило, как авторам удалось передать личный, детский опыт в контексте огромной исторической трагедии.

«Музыка великолепная, Руслан молодец! 15 лет он живет в Санкт-Петербурге, а приехал когда-то из Уфы», — сказал со сцены Григорий Гладков.

Ранее мы публиковали интервью с Русланом Шафиковым в рубрике «Земляки». Композитор рассказал, что родился в городе Октябрьском, а годы учебы и становления как музыканта провел в Уфе.