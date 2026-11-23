В рамках мероприятий в честь 80-летия отдела хорового дирижирования хоровому классу Уфимского училища искусств будет присвоено имя заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, композитора и хормейстера Шамиля Ибрагимова.

«Присвоение имени композитора, хормейстера хоровому классу Уфимского училища искусств станет ещё одним важным событием, способствующим сохранению памяти выдающейся творческой личности Шамиля Ибрагимова, чей вклад в башкирскую музыкальную культуру трудно переоценить», — сообщила «Башинформу» художественный руководитель Хоровой капеллы Башкортостана Алсу Хасбиуллина.

Выпускник Московской консерватории Шамиль Ибрагимов — один из основоположников башкирского профессионального хорового искусства. Созданные им бессмертные шедевры хоровой музыки («Диля», «Ох и парень» на слова Кадыра Даяна, «Уралым», «Дёма моя, Дёмушка» на слова Якуба Кулмыя, «Уральские берёзы» на слова Рафаэля Сафина и многие другие) составляют «золотой фонд» национального музыкального искусства.

Хормейстерская деятельность Ибрагимова в разные годы связана с хорами Башкирской государственной филармонии, Башкирского радиокомитета, а также Уфимского училища искусств. С этими коллективами он осуществил фондовые записи на радио более 60 сочинений башкирских композиторов. В 1964 году под его управлением прозвучали хоры башкирских авторов на выездном секретариате Союза композиторов РСФСР в Уфе. Выдающийся композитор Дмитрий Шостакович, возглавлявший делегацию, был восхищен творениями национальных композиторов, и в особенности сочинениями Шамиля Ибрагимова.

Педагогическая работа Шамиля Шамилевича — одна из значительных граней его личности. В разные годы он преподавал в Уфимском государственном институте искусств, в Уфимском училище искусств являлся руководителем хорового класса.

С первых дней Великой Отечественной войны, будучи студентом Московской консерватории, он вошёл в состав народного ополчения — защитников столицы. Затем прошёл боевой путь, в том числе в качестве капельмейстера военного оркестра на Орловско-Курской линии фронта.

Имя Шамиля Ибрагимова живёт в его хоровых произведениях. В 1994 году организован конкурс хоровых дирижеров, носящий его имя, который в настоящее время имеет всероссийский статус.

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