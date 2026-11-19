Специалисты детально изучили памятник архитектуры и включили в предмет охраны местоположение, конструктивные и художественные особенности, а также визуальные характеристики. Данная мера направлена на сохранение историко-культурного наследия Уфы для последующих поколений и соблюдение требований законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Дом был подарен Мажиту Гафури летом 1923 года решением Башкирского центрального исполнительного комитета в связи с присвоением ему звания народного поэта Башкирии. Он жил в этом доме 11 лет (с 1923 по 1934 год). 10 января 1948 года состоялось торжественное открытие Мемориального дома-музея Мажита Гафури.

Здание музея является памятником архитектуры XIX века. Всего в музее шесть залов. В гостиной, спальне и рабочем кабинете — восстановлена обстановка квартиры поэта. Основная экспозиция рассказывает о жизни и творчестве народного поэта Башкирии Мажита Гафури. В доме сохранены не только рукописи и документы, принадлежавшие литературному деятелю, но и обстановка, детали интерьера дома начала XX века. Это один из первых литературных музеев России, организованных после Октябрьской революции. В фондах музея хранятся и мемориальные вещи, рукописи, принадлежавшие Мажиту Гафури.

Здесь мастером слова написаны повести «Черноликие», «Ступени жизни», «На золотых приисках поэта», драма «Красная звезда», либретто оперы «Труженик» по мотивам его одноимённой поэмы и очень много стихотворений.