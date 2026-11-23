В этот вечер на одной сцене сыграют сразу две прославленные французские комедии «Гарнир по-французски» и «Боинг-Боинг» Марка Камолетти. Особую атмосферу вечера создают нестандартные актеры: предприниматели, лидеры мнений, блогеры и известные медиаперсоны Башкортостана. Зрители увидят, как деловые и публичные люди пробуют себя в театральном искусстве ради высокой благотворительной цели.
Главная миссия мероприятия — сбор средств на реабилитацию для маленькой Айлин — двухлетней подопечной фонда, которая с рождения борется с тяжелым диагнозом и нуждается в системной медицинской поддержке, чтобы сделать свои первые уверенные шаги. Организаторы уверены: искусство способно объединять сердца и вдохновлять на добрые дела. Каждый приобретённый билет — это вклад не только в развитие театральной культуры, но и в судьбу конкретного ребёнка.
— На мой взгляд, это самый лучший формат делать добро. С одной стороны, девочка получает возможность реабилитации — и это самое главное! — прокомментировал «Башинформу» политолог Арсен Шаяхметов, участвующий в постановке. — С другой стороны — участники спектакля пробуют себя в новой сфере, раскрывают в себе таланты, учатся новому и заводят контакты, что способствует росту деловой активности. И конечно же, зрители получат невероятный опыт увидеть своих близких на сцене, хорошо провести время и тоже стать частью большой помощи. Это ситуация win-win, когда каждая сторона берет от этой истории что-то свое, а общими усилиями помогает тем, кто в этом очень нуждается. Приходите на спектакль, проведите время с улыбкой и помогите подарить много радостных моментов Айлин!
Ранее мы сообщали, что в Уфе предприниматели сыграют в итальянской комедии «И смех, и грех!».
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