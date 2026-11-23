В Год единства народов России, объявленный Владимиром Путиным, в серии публикуются художественные произведения, отражающие культуру и самобытность народов страны.

Новое издание посвящено поиску истинной жизненной опоры. В центре сюжета романа «Покаяние над пропастью» — судьба коренного жителя Башкортостана Салавата Байгазина. Его путь — это череда тяжелых испытаний: война в Афганистане, тяжелое ранение, вынужденный переход от творчества к бизнесу. Автор ставит перед читателем глубокие вопросы: что важнее для человека — материальное благополучие или духовная вера? История Салавата Байгазина — это эмоциональный калейдоскоп, в котором трагическое переплетается с комическим, а личные перипетии героя становятся отражением масштабных исторических перемен и смены эпох. Книга наполнена уникальным башкирским колоритом и искренностью, превращающими частную историю в общечеловеческое размышление о поиске смысла жизни.

«Выход романа в серии „Литературная география“ — это важное событие, которое позволит широкому кругу читателей по всей России познакомиться с творчеством одного из известных представителей современной башкирской литературы», — прокомментировали в союзе писателей.

Ранее мы сообщали, что в Илишевском районе Башкирии открылась обновленная библиотека.