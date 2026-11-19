В селе Верхнеяркеево Илишевского района открылась Центральная районная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Семья».
Как рассказали в пресс-службе минкультуры, в Центральной библиотеке преобразились общественные пространства, закуплена современная мебель и мультимедийное оборудование, пополнился книжный фонд, а также обустроены уютные зоны для семейного чтения, творческих встреч и лекций.
Общая сумма субсидии, направленной на обновление Центральной библиотеки, составила более 19 млн рублей.
«Благодаря участию в национальном проекте „Семья“ и проведенному капитальному ремонту в год своего 50-летия наша библиотека получила новую жизнь и стала настоящим интеллектуальным центром притяжения для всех поколений. Обновленное пространство позволит нам проводить еще больше семейных праздников, просветительских мероприятий и мастер-классов», — подчеркнула директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Илишевского района Айгуль Якупова.
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