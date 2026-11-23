Уфимка получила сертификат на миллион рублей. Эти средства можно направить на образование, саморазвитие или реализацию собственных проектов — оплату обучения, покупку необходимой техники или запуск инициативы.
— На конкурсе мы решали кейсы, которые помогают раскрыть таланты, чтобы изменить мир к лучшему. Также защищали проекты, которые придумывали прямо там, на месте, — поделилась с «Башинформом» Ольга Кубеева. — Свой приз планирую потратить на образование либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве.
Финал седьмого сезона конкурса собрал в Нижнем Новгороде почти 500 студентов из более чем 40 регионов России.
«Большая перемена» — масштабный конкурс для детей и подростков в России, флагманский проект Движения Первых, который проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), министерства просвещения России, министерства науки и высшего образования России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Ранее мы сообщали, что уфимку признали лучшим продюсером на молодежном фестивале в Москве.
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