Уфимка получила сертификат на миллион рублей. Эти средства можно направить на образование, саморазвитие или реализацию собственных проектов — оплату обучения, покупку необходимой техники или запуск инициативы.

— На конкурсе мы решали кейсы, которые помогают раскрыть таланты, чтобы изменить мир к лучшему. Также защищали проекты, которые придумывали прямо там, на месте, — поделилась с «Башинформом» Ольга Кубеева. — Свой приз планирую потратить на образование либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве.

Финал седьмого сезона конкурса собрал в Нижнем Новгороде почти 500 студентов из более чем 40 регионов России.

«Большая перемена» — масштабный конкурс для детей и подростков в России, флагманский проект Движения Первых, который проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), министерства просвещения России, министерства науки и высшего образования России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее мы сообщали, что уфимку признали лучшим продюсером на молодежном фестивале в Москве.