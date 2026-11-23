Режиссёру вечера Сулпан Аскаровой удалось объединить в одной программе много талантливых артистов. Радость праздника с юбилярами разделили их друзья по сцене – целое созвездие любимых артистов. Вместе с героями вечера публику радовали Идрис Газиев, Флюра Кильдиярова, Вахит Хызыров, Альфия Юлчурина, Загир Исянчурин, Валентина Топычканова, Тимур Рамазанов, Расуль Карабулатов и Азат Бикчурин, Государственная академическая хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина, вокальный проект «Голоса». Ведущие концерта Александр Кузьменко и Луиза Нурбахтина с особой проникновенностью и теплом вели концерт. По отзывам зрителей, вечер стал настоящим праздником музыки.

– Спасибо за то, что были с нами в этот знаменательный для нас с Назифой Жаватовной день, – поблагодарил после концерта Гали Алтынбаев. – Любой концерт заканчивается, но жизнь продолжается – продолжается и наше творчество. Сегодня мы подарили вам всю ту любовь, с которой идём по жизни и с которой будем идти дальше в нашей работе. И самое главное на сегодня – я счастлив!

– Я очень счастлива и довольна своей творческой судьбой – 55 лет на сцене Башкирской государственной филармонии, которая давно стала моим домом, – отметила Назифа Кадырова. – Спасибо режиссёру Сулпан Аскаровой за это невероятно красивое действо в нашу честь. Хочу поблагодарить своих коллег за торжество, которое они нам устроили. Огромное спасибо руководству филармонии за тёплые слова и огромный красивый торт – кстати, очень вкусный. Это действительно был большой праздник!

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