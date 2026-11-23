В Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова состоялся торжественный вечер, посвящённый двум значимым датам в культуре республики: 70-летию народного артиста Республики Башкортостан Гали Алтынбаева, а также 50-летию его творческой деятельности, и 55-летию творческой жизни заслуженной артистки России, народной артистки Башкортостана, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалера ордена Дружбы народов Назифы Кадыровой.
Как рассказали в пресс-службе филармонии, в этот вечер в зале царила особая атмосфера – атмосфера тепла, искренности и единения артистов и публики. Назифа Кадырова вновь покорила публику своим неповторимым, глубоким голосом, искренностью и душевностью исполнения. Гали Алтынбаев восхищал лёгкостью игры, импровизацией, тонким восприятием каждой песни и каждого исполнителя на сцене.
Юбиляров поздравили почётные гости. Заместитель министра культуры Ринат Гайсин передал приветственный адрес первого заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Урала Кильсенбаева. Отмечая высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие культуры и искусства республики, он вручил Назифе Кадыровой и Гали Алтынбаеву благодарственные письма правительства РБ.
Режиссёру вечера Сулпан Аскаровой удалось объединить в одной программе много талантливых артистов. Радость праздника с юбилярами разделили их друзья по сцене – целое созвездие любимых артистов. Вместе с героями вечера публику радовали Идрис Газиев, Флюра Кильдиярова, Вахит Хызыров, Альфия Юлчурина, Загир Исянчурин, Валентина Топычканова, Тимур Рамазанов, Расуль Карабулатов и Азат Бикчурин, Государственная академическая хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина, вокальный проект «Голоса». Ведущие концерта Александр Кузьменко и Луиза Нурбахтина с особой проникновенностью и теплом вели концерт. По отзывам зрителей, вечер стал настоящим праздником музыки.
– Спасибо за то, что были с нами в этот знаменательный для нас с Назифой Жаватовной день, – поблагодарил после концерта Гали Алтынбаев. – Любой концерт заканчивается, но жизнь продолжается – продолжается и наше творчество. Сегодня мы подарили вам всю ту любовь, с которой идём по жизни и с которой будем идти дальше в нашей работе. И самое главное на сегодня – я счастлив!
– Я очень счастлива и довольна своей творческой судьбой – 55 лет на сцене Башкирской государственной филармонии, которая давно стала моим домом, – отметила Назифа Кадырова. – Спасибо режиссёру Сулпан Аскаровой за это невероятно красивое действо в нашу честь. Хочу поблагодарить своих коллег за торжество, которое они нам устроили. Огромное спасибо руководству филармонии за тёплые слова и огромный красивый торт – кстати, очень вкусный. Это действительно был большой праздник!
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