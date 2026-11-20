Музыкальной основой проекта выступил Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан, который накануне вернулся из масштабного гастрольного тура в рамках федеральной программы «Мы – Россия!».

Первый день открылся башкирской народной мелодией «Сынрау торна» («Журавлиная песнь») в обработке Раяна Хуснуллина. Композитор и мультиинструменталист, заслуженный деятель искусств РБ Марат Файзуллин (Татурас) представил две премьеры, в одной из которых встретились арабский ней и русская свирель. Неожиданным поворотом стало выступление джазового трубача – заслуженного артиста Башкортостана Артура Гимаева. С теплотой и проникновенностью выступил народный артист Башкортостана Артур Гайсаров, сыгравший «Уралым». Ярко показал себя солист оркестра, музыкант нового поколения Арслан Умурзаков. Этнофолк-группа «Узорица» под руководством заслуженной артистки Башкортостана Полины Кобец соединила русские распевы с рэпом и электроникой. Заслуженный артист Башкортостана Ришат Рахимов вновь удивил публику звучанием грецкого ореха, фисташки и сливовой косточки, а также представил премьеры «Уяндыңмы?» и авторскую обработку мелодии «Семь девушек».

Второй день фестиваля стал главным событием форума. Вместе с НОНИ РБ под управлением Рината Мухаметзянова на сцену вышли мастера, объединяющие страны и эпохи. Это: Кайгал Куулар (Тыва-Татарстан) – исследователь тюркских культур, виртуозно владеющий всеми стилями горлового пения и традиционными тувинскими инструментами. Его выступление стало ярким соединением древних техник и современного взгляда на этническую музыку.

«Эмоции на фестивале просто зашкаливают! Ваш оркестр – высоко профессиональный коллектив, очень комфортно играть с ним. Курай придает особый колорит звучанию оркестра. А курай с узляу (у нас эта техника называется хоомей) – это двойной башкирский колорит», – поделился тувинский музыкант.