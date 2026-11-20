Музыкальной основой проекта выступил Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан, который накануне вернулся из масштабного гастрольного тура в рамках федеральной программы «Мы – Россия!».
Первый день открылся башкирской народной мелодией «Сынрау торна» («Журавлиная песнь») в обработке Раяна Хуснуллина. Композитор и мультиинструменталист, заслуженный деятель искусств РБ Марат Файзуллин (Татурас) представил две премьеры, в одной из которых встретились арабский ней и русская свирель. Неожиданным поворотом стало выступление джазового трубача – заслуженного артиста Башкортостана Артура Гимаева. С теплотой и проникновенностью выступил народный артист Башкортостана Артур Гайсаров, сыгравший «Уралым». Ярко показал себя солист оркестра, музыкант нового поколения Арслан Умурзаков. Этнофолк-группа «Узорица» под руководством заслуженной артистки Башкортостана Полины Кобец соединила русские распевы с рэпом и электроникой. Заслуженный артист Башкортостана Ришат Рахимов вновь удивил публику звучанием грецкого ореха, фисташки и сливовой косточки, а также представил премьеры «Уяндыңмы?» и авторскую обработку мелодии «Семь девушек».
Второй день фестиваля стал главным событием форума. Вместе с НОНИ РБ под управлением Рината Мухаметзянова на сцену вышли мастера, объединяющие страны и эпохи. Это: Кайгал Куулар (Тыва-Татарстан) – исследователь тюркских культур, виртуозно владеющий всеми стилями горлового пения и традиционными тувинскими инструментами. Его выступление стало ярким соединением древних техник и современного взгляда на этническую музыку.
«Эмоции на фестивале просто зашкаливают! Ваш оркестр – высоко профессиональный коллектив, очень комфортно играть с ним. Курай придает особый колорит звучанию оркестра. А курай с узляу (у нас эта техника называется хоомей) – это двойной башкирский колорит», – поделился тувинский музыкант.
В арсенале перкуссиониста-мультиинструменталиста, музыканта-путешественника из столицы Урала Екатеринбурга – Виктора Оськова – почти 30 классических и древних этнических инструментов со всего мира. В его авторской музыке – сочетание мотивов Востока, Австралии, Африки, Ирландии, Индии и России. По признанию музыканта, на фестивале была очень теплая и приятная атмосфера, а НОНИ действительно показал высокий уровень.
Ещё один участник фестиваля Бауыржан Макаев – известный казахский музыкант и композитор, солист Ансамбля песни и танца Национальной гвардии МВД Казахстана. В его исполнении искренне и проникновенно зазвучала домбра, передавая характер народа, историю, красоту родной земли и чувства современного человека.
«Я слышал о вашем фестивале, очень рад приглашению. Для меня это очень интересный опыт, когда мои произведения звучат с вашим оркестром! А когда курай поёт мелодию, написанную для домбры, это так красиво, что буквально мурашки по коже!» – поделился впечатлениями Бауыржан.
Заместитель министра культуры Башкортостана Ринат Гайсин подчеркнул, что особый смысл фестиваль приобрел в Год единства народов России, объявленный президентом страны, и вручил благодарственные письма минкультуры гостям Виктору Оськову, Кайгалу Куулару и Бауыржану Макаеву.
Неповторимый колорит и живую интонацию концерту придала ведущая фестиваля Луиза Нурбахтина. Благодаря выстроенной драматургии сценаристом и режиссёром фестиваля Региной Ишбулатовой древние мелодии и современные ритмы сложились в единое повествование. Инструментовки Раяна Хуснуллина позволили народным инструментам зазвучать свежо и объёмно. Арт-директор фестиваля, художественный руководитель и главный дирижёр НОНИ РБ, заслуженный артист Башкортостана Ринат Мухаметзянов, под чьим руководством Национальный оркестр народных инструментов РБ уже много лет остаётся тем фундаментом, на котором держится живое звучание фестиваля. Его убеждённость в том, что сила проекта – в живом исполнении и в людях на сцене, задаёт фестивалю ту самую планку, при которой традиции звучат живо и актуально.
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