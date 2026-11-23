Известная спортсменка, телеведущая и модель Ляйсан Утяшева в своем канале в МАХ поделилась радостной семейной датой. Сегодня она вместе с мужем, шоуменом Павлом Волей отмечает 14 лет совместной жизни — агатовую свадьбу.
«Агат, полудрагоценный камень с многослойным и неповторимым рисунком, символизирует мудрость, эмоциональную зрелость, прочность союза и умение проходить вместе через самые разные этапы, — написала Ляйсан. — Я вижу в этом очень точное отражение 14 лет вдвоем. Это уже не история любви, а целая жизнь, в которой было место разным чувствам, решениям, переменам и открытиям. Годы, за которые учишься лучше понимать друг друга, принимать непохожесть, поддерживать и беречь то, что создавали вместе. Как и в агате, в каждом союзе есть свои слои, оттенки и узоры. Не всегда идеальные и предсказуемые, но именно они делают его единственным в своем роде. Павел, агат моей жизни, спасибо за эти 14 лет!»
Свой пост модель сопроводила множеством красивых фотографий с мужем.
Ранее мы писали, что Ляйсан Утяшева рассказала о своей землячке-модели.
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