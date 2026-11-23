Статуэтку и диплом за лучший драматический фильм в номинации «Короткометражный фильм до 25 минут» вручили режиссеру из Уфы Ляйсан Гарраповой за дебютную кинокартину «Рая», снятую этим летом. Премьера в Башкортостане состоится позднее.
Напомним, сюжет фильма «Рая» разворачивается вокруг медсестры Раи, которая заболевает. Перепробовав разные виды лечения, она приходит к вере в Бога. Героиня полностью уходит в мир молитв и духовную жизнь, единственное, что связывало ее с внешним миром — это редкие звонки и посылки от родных, и сын, который почти не появлялся. Когда жизнь, кажется, стала непроглядной тьмой, в ее жизни появляется надежда и новые способности.
Кинофестиваль «Зилант» проводится с 2017 года два-три раза в год. В этом году в фестивале приняли участие работы из России и Ирана.
Ранее мы сообщали, что уфимку признали лучшим продюсером на молодежном фестивале в Москве.
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