Абсолютной победительницей стала 26-летняя Татьяна Политова. Она учится в магистратуре РАНХиГС, является финалисткой конкурса «Мисс Россия», а также обладательницей титулов «Мисс Башкортостан-2019» и «Мисс Уфа-2018».

Во время конкурса Татьяна выступала на английском языке, поднимая темы экологии. Известно, что модель ростом 179 см на протяжении многих лет работает в лагерях для детей с ограниченными возможностями здоровья и увлекается экстремальными видами спорта — она прыгает с парашютом, сообщили в модельном агентстве Уфы.

«Впервые за 32-летнюю историю конкурса победительницей стала россиянка. Масштаб этой победы неоценим, ведь конкурс мирового уровня, проводимый при поддержке ООН, с очень долгой и красивой историей», — отметила в соцсетях руководитель агентства Луиза Закирьянова.