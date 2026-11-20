Абсолютной победительницей стала 26-летняя Татьяна Политова. Она учится в магистратуре РАНХиГС, является финалисткой конкурса «Мисс Россия», а также обладательницей титулов «Мисс Башкортостан-2019» и «Мисс Уфа-2018».
Во время конкурса Татьяна выступала на английском языке, поднимая темы экологии. Известно, что модель ростом 179 см на протяжении многих лет работает в лагерях для детей с ограниченными возможностями здоровья и увлекается экстремальными видами спорта — она прыгает с парашютом, сообщили в модельном агентстве Уфы.
«Впервые за 32-летнюю историю конкурса победительницей стала россиянка. Масштаб этой победы неоценим, ведь конкурс мирового уровня, проводимый при поддержке ООН, с очень долгой и красивой историей», — отметила в соцсетях руководитель агентства Луиза Закирьянова.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.