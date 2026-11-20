Соответствующие изменения внесены в постановление правительства России. Как сообщили в пресс-службе минкультуры РФ, программа реализуется по нацпроекту «Семья».

«Пушкинская карта» – федеральная программа, созданная для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет и призванная повысить их интерес к культурно-просветительским мероприятиям. Программа была запущена по поручению президента Владимира Путина с 1 сентября 2021 года и предназначена для граждан России в возрасте от 14 до 22 лет. Программа полностью финансируется государством. Координаторами проекта являются министерство культуры и министерство цифрового развития РФ. С 1 января 2025 года Пушкинская карта вошла в национальный проект «Семья», что подтверждает ее значимость и приоритет.

Ранее мы сообщали, что в Башкирию по Пушкинской карте за шесть лет привлекли 2,2 млрд рублей.