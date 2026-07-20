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17:02 (UTC+5), 20 Июля 2026

В Башкирию по Пушкинской карте за шесть лет привлекли 2,2 млрд рублей

На совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан обсудили реализацию федеральной программы «Пушкинская карта».

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева
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Башкортостан занимает 14-ю позицию в стране и 7-е место в Приволжском федеральном округе по комплексной оценке реализации программы «Пушкинская карта».

— В условиях напряженной ситуации с исполнением бюджета нужно обеспечить максимальное привлечение средств. За первое полугодие мы заработали порядка 255 млн рублей, но это лишь 17% от потенциала в 1,5 млрд. Эти средства должны быть направлены на зарплаты работникам культуры и развитие учреждений, — заявил премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

Исполняющий обязанности министра культуры Фанур Шайхисламов отметил, что по состоянию на 1 июля 2026 года карту оформили порядка 264 тыс. молодых людей. В программе участвуют 388 учреждений культуры.

За шесть лет реализации проекта в экономику культуры Башкортостана привлечено 2,2 млрд рублей. Лидерами по привлечению средств в 2026 году стали Уфа, Стерлитамак и Салават, а также Туймазинский, Мелеузовский и Белебеевский районы.

По словам Фанура Шайхисламова, особый акцент был сделан на необходимости преодоления сезонного спада. Ряд муниципалитетов показали критически низкие продажи в летний период. Спикер призвал глав активизировать проведение просветительских и творческих мероприятий в клубных учреждениях и библиотеках, предлагая молодежи современный контент: от мастер-классов по народным промыслам до создания мультимедийных продуктов с использованием искусственного интеллекта.

По итогам совещания Андрей Назаров поручил администрациям муниципальных образований взять на личный контроль увеличение охвата «Пушкинской карты», обеспечить синхронизацию планов учреждений культуры и образования с лагерями отдыха, усилить наружную и цифровую рекламу программы.

Министерству культуры Республики Башкортостан поручено проработать вопрос о введении дополнительной мотивации и поощрения лидеров по реализации Пушкинской карты. Министерство культуры республики планирует возобновить контрольные выезды в территории для проверки качества проведения заявленных мероприятий.

Глава кабмина также акцентировал внимание на том, что 39% молодежи — около163 тыс. человек всё еще не воспользовались картой, и поручил усилить работу со студенчеством, а также обеспечить информирование населения в соцсетях и СМИ.

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