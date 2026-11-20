Башкирская группа AY YOLA не вошла в официальный список номинантов музыкальной премии «Грэмми-2027». 16 ноября организаторы премии опубликовали список претендентов на награды.

Напомним, коллектив выдвигался с альбомом Ural Batyr и синглом Aihylyu в список для голосования первого раунда, что означало право участвовать в отборе и возможность быть выбранными членами академии. После завершения первого раунда голосования AY YOLA не вошла в окончательный список номинантов.

69-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе. Победителей выберут члены Американской академии звукозаписи.