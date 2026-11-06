Новые песни башкирской группы AY YOLA попали в чарты BandLink

Новая песня «Нежность» поднялась на 5-е месте дневного чарта BandLink всего через сутки после премьеры. А композиция «Adel» заняла 44-е место в месячном чарте.

Песня «Нежность» — новая версия легендарной композиции Александры Пахмутовой. Музыканты соединили современное звучание с башкирскими национальными инструментами.

«Адель» — первая песня AY YOLA на русском языке. Композиция написана на стихотворение Александра Пушкина для проекта Первого канала «Голос поэта». Ранее артисты отмечали, что выбор творчества русского классика был не случайным — с ним связана личная история двух участников группы. В песне также звучат традиционные башкирские инструменты, в том числе курай и кубыз.

Ранее AY YOLA представили свою версию легендарной песни «Нежность».