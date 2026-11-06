AY YOLA представили свою версию легендарной песни «Нежность»

Группа AY YOLA выпустила кавер на легендарную композицию Александры Пахмутовой «Нежность».

Песня, написанная в 1965 году, стала одним из символов эпохи освоения космоса и была особенно дорога Юрию Гагарину. Свою версию легендарной песни башкирские музыканты посвятили двум датам – 65-летию с момента первого полета человека в космос и 60-летию с момента выхода «Нежности» на пластинке.

По словам участников группы, работая над треком, они стремились сохранить оригинальную душевность, соединив её с современным звучанием и башкирскими национальными инструментами. Одной из первых новую версию услышала и сама автор — Александра Пахмутова.

Трек уже доступен на всех цифровых площадках.