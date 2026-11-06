AY YOLA представили свою версию легендарной песни «Нежность»

Группа AY YOLA выпустила кавер на легендарную композицию Александры Пахмутовой «Нежность».
Песня, написанная в 1965 году, стала одним из символов эпохи освоения космоса и была особенно дорога Юрию Гагарину. Свою версию легендарной песни башкирские музыканты посвятили двум датам – 65-летию с момента первого полета человека в космос и 60-летию с момента выхода «Нежности» на пластинке.
По словам участников группы, работая над треком, они стремились сохранить оригинальную душевность, соединив её с современным звучанием и башкирскими национальными инструментами. Одной из первых новую версию услышала и сама автор — Александра Пахмутова.
Трек уже доступен на всех цифровых площадках.
Ранее эксперт объяснил феномен популярности башкирской группы AY YOLA в мире.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.