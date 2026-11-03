Эксперт объяснил феномен популярности башкирской группы AY YOLA в мире

Основатель, организатор и исполнительный директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич в беседе с журналистом «Башинформа» отметил, что в музыке очень важно именно богатство и многообразие. Культурный потенциал – в этнической музыке, потому что долгое время аудитория слушала одинаковый жанр и устала от этого.

«Этника – наш настоящий культурный капитал, дивиденды, которые будут кормить ещё долго. Поэтому сейчас новый музыкальный контент все чаще создаётся на базе уникальных, даже малых народностей, ведь у них тоже есть свои музыка, культура. Люди занимаются восстановлением древних музыкальных инструментов, ищут те звуки, которых сейчас нет», – рассказал эксперт.

Сергей Бабич подчеркнул, что мало делать просто хорошую этническую музыку, важно «вшивать» в нее глобальный культурный код, который будет откликаться у слушателей разных народностей. В качестве уникального примера он привел башкирскую группу AY YOLA, которой удалось синхронизировать глобальные биты и башкирскую культуру.

«Песни этого проекта легли на какой-то некий глобальный бит и нашли отклик в душах людей по всему миру. В качестве примера расскажу личную историю. Ко мне приехал друг из Марокко, и я включил ему трек "Хомай". Он говорит: "Мои дети это слушают". То есть музыка башкирской группы нравится даже детям из Марокко. Потому что, несмотря на то, что мы все абсолютно разные, у нас есть некая общность. И если музыка одновременно и уникальна, и в ней есть элементы общности, она "выстреливает"», – уверен Сергей Бабич.

Но есть ли будущее у музыки, созданной искусственным интеллектом? Этот вопрос также обсуждали на форуме.

«ИИ во всём мире становится всё более популярным, проникая во все сферы. Музыкальной сферы искусственный интеллект коснулся сильнее, так как за день ИИ может сделать сотни треков, а автору-человеку на это, возможно, нужны годы. И это вызывает апатию. Но считаю, что к ИИ в музыке нужно относиться не как к угрозе, а как к определённому вызову. Это инструмент, с которым надо дружить, он может помочь, вдохновлять, делать контент более насыщенным, богатым», – считает генеральный директор Sferoom Михаил Крюков.

Напомним, группу AY YOLA номинировали на премию «Грэмми».