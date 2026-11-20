В Башдрамтеатре имени Мажита Гафури модернизировали звуковую систему зрительного зала и сцены. Приобретены новые акустические системы, сабвуферы, восемь вокальных радиосистем и 18 головных радиомикрофонов. Это позволит улучшить качество звучания спектаклей и обеспечит артистам большую свободу движения на сцене.
Как отметили в пресс-службе минкультуры, особое значение новая звуковая аппаратура имеет и для гастрольной деятельности. Башдрамтеатр представляет свои постановки не только в крупных городах России, но и в городах и районах Башкортостана. Современное оборудование поможет обеспечить качественное звуковое сопровождение постановок на выездных площадках, делая театральное искусство доступнее для жителей республики.
Обновился и световой парк театра. Восемь интеллектуальных световых приборов позволяют создавать динамические эффекты, использовать разнообразные цветовые решения, расширяя возможности режиссёров и художников-постановщиков. Также приобретены системы управления звуком и светом, специальные кейсы для хранения и транспортировки аппаратуры.
Изменения коснулись и Малой сцены, где проходят камерные спектакли. Для удобства зрителей приобретены 75 многоместных секций стульев.
– Современные постановки требуют не только высокого актёрского мастерства, но и соответствующего технического оснащения. Благодаря новому оборудованию мы сможем воплощать более сложные художественные замыслы, создавать выразительные сценические решения. Государственная поддержка даёт нам возможность двигаться вперёд, сохраняя традиции национального театрального искусства, – отметил директор Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Зиннур Сулейманов.
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