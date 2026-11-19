Согласно документу, победителем конкурса на замещение должности директора Среднего специального музыкального колледжа признан Салават Киреев, четыре года возглавлявший Республиканский центр народного творчества. Теперь Салавату Илгизовичу предстоит работать с одаренными детьми со всей республики. Выпускник Уфимского института искусств по классу курая, заслуженный артист Республики Башкортостан, он имеет опыт педагогической и управленческой работы. Многие годы он преподавал в Уфимском училище искусств, а также несколько лет был директором Детской музыкальной школы № 1 имени Наримана Сабитова.

Прежний директор ССМК, руководивший учебным заведением на протяжении почти 8 лет, — музыкант и композитор, заслуженный деятель искусств РБ Сагитов Ришат Рафкатович признан победителем конкурса на замещение должности директора Республиканского учебно-методического центра по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан. Ранее «Башинформ» сообщал, что он написал музыку гимна III Всероссийской детской фольклориады.

Директором Салаватского музыкального колледжа остается Лилия Камиловна Алапаева. Она руководит учебным заведением с 2016 года и вновь стала победителем конкурса.