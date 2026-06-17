В Уфе авторы гимна Детской фольклориады рассказали, как он создавался

Как ранее сообщал «Башинформ», стихи к гимну написала народная артистка Республики Башкортостан Ольга Мусина, музыку — заслуженный деятель искусств РБ Ришат Сагитов.

«Моё формирование как музыканта и гражданина происходило в 1960–80-е годы, поэтому патриотического духа хватит ещё надолго. Именно это и должно было стать основой характера песни. Обозначив ключевые моменты, которые должны были войти в текст — Уфу как столицу Башкортостана, образ Салавата Юлаева, сам форум, объединение народов, детей и атмосферу праздника, — мы определили концепцию и начали работать», — поделился Ришат Сагитов.

Композитор признался, что вдохновение черпал в поездке в Бурзянский район: «В этой музыке отражено всё — дух, поэтичность и радость за нашу республику с её красотами. Меня вдохновляла возможность вложить долю своего труда в масштаб мероприятия».

Гордость за республику вдохновляла и автора слов — Ольгу Мусину.

«В процессе работы над текстом было несколько вариантов — в народном стиле и более официальный. Каждое слово в гимне мы тщательно выверяли. Главный смысл, который закладывали, — это призыв к объединению. Фольклориада для того и создана, чтобы показать единство людей независимо от особенностей их культур. А язык искусства, выражающий эти культуры, универсален и понятен всем», — рассказала Ольга Мусина.

Гимн прозвучит в исполнении сводного хора учащихся Детской школы искусств № 14. Сейчас в студии идет работа над записью.