Если посмотреть общую картину, в перечень выявленных объектов культурного наследия в Башкортостане уже включено 2806 памятников археологии. Отдельным списком идут 1267 объектов федерального значения.
«За каждой из этих цифр — настоящие истории: курганы, древние стоянки, следы поселений, где когда‑то жили люди. Каждый новый памятник в реестре — это ещё одна разгаданная загадка, ещё один кусочек мозаики, из которой складывается прошлое нашей республики», — поделились в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что в Уфе началось общественное обсуждение обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения ансамбля «Парк имени В.И. Ленина».
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