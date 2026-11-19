Если посмотреть общую картину, в перечень выявленных объектов культурного наследия в Башкортостане уже включено 2806 памятников археологии. Отдельным списком идут 1267 объектов федерального значения.

«За каждой из этих цифр — настоящие истории: курганы, древние стоянки, следы поселений, где когда‑то жили люди. Каждый новый памятник в реестре — это ещё одна разгаданная загадка, ещё один кусочек мозаики, из которой складывается прошлое нашей республики», — поделились в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в Уфе началось общественное обсуждение обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения ансамбля «Парк имени В.И. Ленина».