У заслуженного артиста Башкирии BABY TI в семье пополнение. Певец поделился в своих аккаунтах фотографиями встречи супруги с ребенком из роддома. Встречать свою жену он пришел с большим букетом красных и белых роз.

«Һаумы, улым!» («Здравствуй, сынок!»), — написал артист в соцсетях. Поклонники завалили артиста поздравлениями и пожеланиями семейного счастья.

Как рассказал «Башинформу» отец артиста, народный артист РБ Азамат Тимиров, сын родился еще в сентябре, но до 40 дней было решено не сообщать об этом событии. Накануне на гастрольном концерте в Казани BABY TI объявил о своем новом статусе и получил целую волну поздравлений.

Ранее мы сообщали, что Глава республики Радий Хабиров вручил награды эстрадным артистам отцу и сыну Азамату и Арслану Тимировым.