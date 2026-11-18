У заслуженного артиста Башкирии BABY TI в семье пополнение. Певец поделился в своих аккаунтах фотографиями встречи супруги с ребенком из роддома. Встречать свою жену он пришел с большим букетом красных и белых роз.
«Һаумы, улым!» («Здравствуй, сынок!»), — написал артист в соцсетях. Поклонники завалили артиста поздравлениями и пожеланиями семейного счастья.
Как рассказал «Башинформу» отец артиста, народный артист РБ Азамат Тимиров, сын родился еще в сентябре, но до 40 дней было решено не сообщать об этом событии. Накануне на гастрольном концерте в Казани BABY TI объявил о своем новом статусе и получил целую волну поздравлений.
Ранее мы сообщали, что Глава республики Радий Хабиров вручил награды эстрадным артистам отцу и сыну Азамату и Арслану Тимировым.
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