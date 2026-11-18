29 декабря в Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится юбилейный гала-концерт народного артиста России Ильдара Абдразакова. Вечер, посвященный 50-летию всемирно известного баса, задаст темп предстоящему всероссийскому туру «Музыка жизни» и соберет звезд оперы и балета, выдающихся инструменталистов и дирижеров.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе фонда Ильдара Абдразакова, московскую публику ждет редкая возможность увидеть в одной программе мастеров, чьи имена украшают афиши крупнейших театров и концертных залов мира. Вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава, народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народная артистка Азербайджана Динара Алиева, народный артист России, скрипач Вадим Репин, заслуженная артистка РФ Агунда Кулаева, народный артист России Аскар Абдразаков, заслуженный артист РФ Василий Ладюк, заслуженный артист РФ, аккордеонист Петр Дранга, заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Тихомиров, виолончелист Борислав Струлев и заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Алексей Татаринцев.

В гала-концерте примет участие Камерный оркестр Московской консерватории. Масштаб юбилейного события подчеркнет участие четырех выдающихся дирижеров, каждый из которых привнесет в музыкальную программу собственное художественное видение. За дирижерским пультом в этот вечер сменят друг друга художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Феликс Коробов, народный артист СССР Юрий Башмет, заслуженный артист России Иван Рудин и заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Фабио Мастранджело.

«За годы творческой деятельности музыка подарила мне множество незабываемых встреч с замечательными музыкантами, со многими из которых нас связала крепкая дружба. Я очень рад, что начало юбилейного тура с символичным названием „Музыка жизни“ мы отметим таким большим концертом вместе с прославленными артистами, которых я искренне уважаю и ценю. Хочется, чтобы этот вечер стал настоящим праздником для всех, кто любит музыку, и задал тональность всему юбилейному туру», — отметил Ильдар Абдразаков.

Название «Музыка жизни» отражает личный смысл этого события: на одной сцене соберутся друзья и коллеги Ильдара Абдразакова, с которыми его связывают годы творческого сотрудничества. Встреча выдающихся исполнителей положит начало череде юбилейных концертов — в 2027 году масштабный тур «Музыка жизни» состоится в городах Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.