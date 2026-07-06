В Москве Ильдар Абдразаков спел Дон Жуана и выступил режиссёром постановки

На сцене зала «Зарядье» прозвучала одна из величайших опер мирового репертуара — «Дон Жуан» в венской редакции. Ильдар Абдразаков не только исполнил заглавную партию, но и выступил режиссером полусценической версии спектакля.
Донну Анну воплотила блистательная Надежда Павлова, Лепорелло – Дмитрий Чеблыков, Донна Эльвира – Эльмира Караханова. В исполнении приняла участие Капелла России имени Юрлова и Московский государственный симфонический оркестр, дирижировал Иван Рудин.
Ранее мы сообщали, что Ильдар Абдразаков записал песню «Журавли» ко Дню памяти и скорби.
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