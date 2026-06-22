Ильдар Абдразаков записал песню «Журавли» ко Дню памяти и скорби

22 июня – День памяти и скорби. В этот день мы вспоминаем миллионы людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, тех, кто сражался за Родину и защищал нашу страну.

К этой памятной дате Ильдар Абдразаков записал песню «Журавли» совместно с Юрием Башметом и Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.

«Пусть эта музыка станет данью памяти и уважения», – говорит Ильдар Абдразаков.

Легендарная песня на стихи Расула Гамзатова и музыку Яна Френкеля уже много десятилетий остается одним из самых проникновенных музыкальных символов памяти о героях войны. «Журавли» – посвящение всем, кто не вернулся с полей сражений, и напоминание о великой цене Победы и мира.

Композиция, представленная на лейбле IA Music, доступна на всех музыкальных площадках.

Ранее мы сообщали, что Глава Башкирии напомнил о значении Дня памяти и скорби.