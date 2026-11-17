Вечер был посвящен юбилею заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан — композитора, дирижёра, искусствоведа Азамата Хасаншина.
— «Освобождение звука» — эти слова были в заглавии манифеста выдающегося французского композитора Эдгара Вареза, который тот опубликовал в 1918 году. Этот манифест стал символом появления нового «искусства звука», нового отношения к звучащим пространствам, инновационных концепций музыкального мышления, — пояснил «Башинформу» композитор.
В концерте прозвучали шедевры европейской музыки эпохи барокко (Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя) и современных авторов (Оливье Мессиана, Стива Райха), а также собственные произведения композитора: Концерт для фортепиано и струнных, Вокальный цикл на стихи японского поэта Исикава Такубоку, Концертная пьеса для кларнета и фортепиано.
Концерт для фортепиано и струнных посвящён светлой памяти друга юности автора, пианиста, выпускника звёздного класса Сергея Доренского в Московской консерватории, профессора фортепиано в городе Хамамацу (Япония) Андрея Желтонога, безвременно ушедшего из жизни. Сочинение уже несколько раз исполнялось в Москве и наконец впервые прозвучало в Уфе.
Также интерес слушателей вызвала авторская обработка башкирской народной песни «Әйһәйлүк» для струнного квартета. Как отметил композитор, первым исполнителем сочинения «Пять башкирских народных песен для струнного квартета» был покойный друг автора — выдающийся дирижёр и скрипач Рустэм Сулейманов, который исполнил его со своим коллективом в 2022 году в Челябинске.
Публика с восторгом встречала выступления солистов — ведущих музыкантов Уфы и республики, заслуженных артистов Башкортостана Ирины Логиновой (мандолина), Владимира Сёмина (флейта), Айрата Садыкова (труба), Аяза Нухова (виолончель), лауреатов международных и всероссийских конкурсов Эльвиру Кашаеву, Татьяну Теплову, Артура Ситникова (вокал), Марию Насибулину (флейта), Михаила Бычкова (кларнет), Ильназа Якшимбетова (фагот).
Поздравить юбиляра и выступить на этом концерте пришли и студенты Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, в котором уже более четверти века работает Азамат Хасаншин: струнный квартет (руководитель — старший преподаватель кафедры струнных инструментов УГИИ, кандидат искусствоведения Алсу Ахтямова) и ансамбль студентов-флейтистов спецкласса заведующей кафедрой духовых и ударных инструментов УГИИ, профессора Лидии Фоменко.
Особым гостем вечера стал друг юности юбиляра, специально приехавший из столицы ведущий российский пианист и педагог-наставник, солист Москонцерта, профессор Московской государственной консерватории им. Чайковского Рустем Кудояров, который 13 ноября провёл творческую встречу со студентами-пианистами института и училища искусств, вызвавшую большой интерес молодых уфимских музыкантов.
Весь вечер на сцене выступал ансамбль старинной и современной музыки «ОПУС» (руководитель и создатель коллектива, дирижёр Азамат Хасаншин). В завершение вечера автор выразил благодарность коллегам и молодым музыкантам, которые в непростое время сохраняют верность традициям музыкального академического искусства республики и поддерживают творчество башкирских композиторов.
Азамат Хасаншин — продолжатель музыкальной династии, сын старейшего башкирского композитора Данила Хасаншина и педагога-музыковеда Нины Хасаншиной, воспитанник Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Кандидат искусствоведения, доцент УГИИ, член Союза композиторов России и Башкортостана. С 1999 года преподает композицию в Уфимском училище искусств, с 2000 года – в Уфимском государственном институте искусств имени З. Исмагилова. Был художественным руководителем и дирижером эстрадного оркестра УГИИ, возглавлял кафедру эстрадно-джазового исполнительства и звукорежиссуры.
Произведениям А. Хасаншина характерны жанровая разноплановость, широта тематики, образного спектра и выраженное интеллектуально-конструктивное начало, которое соединяется с активным переосмыслением фольклорных истоков. Композитор активно занимается научной деятельностью, автор научно-этнографического сборника «Хранительницы народных традиций» (о создательницах современных баитов). В журналах «Музыкальная академия», «Ядкар» и других публикуются его музыковедческие статьи, посвященные проблемам стиля и феноменологии музыки. Занимается организацией и продвижением музыкальных проектов, перформансов, руководитель Международного фестиваля современного искусства «БашкортАРТстан».
Ранее мы сообщали, что уфимский композитор и педагог стал победителем в конкурсе среди мастеров и педагогов-наставников в сфере культуры и искусства России.
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