Вечер был посвящен юбилею заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан — композитора, дирижёра, искусствоведа Азамата Хасаншина.

— «Освобождение звука» — эти слова были в заглавии манифеста выдающегося французского композитора Эдгара Вареза, который тот опубликовал в 1918 году. Этот манифест стал символом появления нового «искусства звука», нового отношения к звучащим пространствам, инновационных концепций музыкального мышления, — пояснил «Башинформу» композитор.

В концерте прозвучали шедевры европейской музыки эпохи барокко (Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя) и современных авторов (Оливье Мессиана, Стива Райха), а также собственные произведения композитора: Концерт для фортепиано и струнных, Вокальный цикл на стихи японского поэта Исикава Такубоку, Концертная пьеса для кларнета и фортепиано.

Концерт для фортепиано и струнных посвящён светлой памяти друга юности автора, пианиста, выпускника звёздного класса Сергея Доренского в Московской консерватории, профессора фортепиано в городе Хамамацу (Япония) Андрея Желтонога, безвременно ушедшего из жизни. Сочинение уже несколько раз исполнялось в Москве и наконец впервые прозвучало в Уфе.

Также интерес слушателей вызвала авторская обработка башкирской народной песни «Әйһәйлүк» для струнного квартета. Как отметил композитор, первым исполнителем сочинения «Пять башкирских народных песен для струнного квартета» был покойный друг автора — выдающийся дирижёр и скрипач Рустэм Сулейманов, который исполнил его со своим коллективом в 2022 году в Челябинске.