Рустэм Сулейманов – мятежный символ башкирского искусства

19 июля 2025 года перестало биться сердце нашего друга Рустэма Сулейманова. Черная весть пришла из Ялты, где он был на отдыхе. Молодой, полный сил и планов, идей и проектов. Тогда это известие повергло нас в шок, и до сих пор сложно поверить: кажется, что он просто находится в другом городе и скоро приедет. Его безвременный уход — невосполнимая утрата для нашей культуры.
Друзья-музыканты провели в Уфе и Санкт-Петербурге уже несколько вечеров памяти, уфимские концерты довелось вести мне. При подготовке концертов размышляла о роли Рустэма Сулейманова в истории музыкального исполнительства Башкортостана. За годы своей недолгой жизни, которая была посвящена служению Музыке, он стал для нас своеобразным ее символом. Почему именно он? Его личность вобрала в себя разные грани: скрипач, дирижер, руководитель камерных ансамблей. Подвижник, просветитель, музыкальный критик. Педагог, продюсер, перформансер. Патриот и неустанный пропагандист музыки.
И кем бы он ни был — артистом заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под руководством Юрия Темирканова, с которым объездил разные города и страны, главным дирижером симфонического оркестра Башкирского театра оперы и балета, художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра РБ, руководителем Frisson Orchestra, скрипачом симфонического оркестра Анкары, или просто музыкантом, не выпускавшим инструмент из рук — он всегда оставался честным и верным Музыке, своим принципам и Родине. Где бы ни работал, на всех своих должностях успел запомниться, вдохнуть новое, добиться развития, вписать яркие строки в свою биографию и историю искусства. Многогранно талантливый, амбициозный и невероятно заряженный творчески, Рустэм олицетворял смелость, новаторство и развитие.
Часть своей биографии музыканта Рустэм провел в борьбе, организовывал протестные акции. Он никогда не был удобным, бескомпромиссно сражался за то, что считал правильным, часто действуя напролом. Как у многих творческих людей, у него был непростой характер. Но его природный талант, мастерство, харизму, широкую эрудицию, обширные музыкальные связи и авторитет признавали все. И это был спор профессионалов, яростных энтузиастов, болеющих за будущее музыкального искусства.
Рустэм выступал за чистоту, красоту и культуру звука и был счастлив в моменты единения с музыкой. Звук, который он любил, которого добивался от коллег, вобрал в себя и протяжный башкирский моң, и филигранную точность его педагогов — профессоров Александра Абрамовича Шисмана и Равиля Энверовича Мартынова, и редкую наслушанность любознательного и опытного музыканта.
Сулейманова с полным правом можно назвать музыкальным просветителем. Он был первопроходцем во многом: в настройках оркестра, в организации опен-эйров (вспомним самый первый в Уфимском амфитеатре опен-эйр 2013 года «Рожденные в Башкортостане», положивший начало концертам Симфоночи фестиваля «Сердце Евразии»), в проведении перформансов («Тирмэ», «Скрипки Баха»), в премьерах многих сочинений. Рустэм возглавлял Молодёжный симфонический оркестр, возродил Камерный оркестр «Башкирия», создал несколько камерных коллективов.
Благодаря Рустэму Сулейманову впервые в республике и Уфе были исполнены десятки произведений мировой музыкальной классики и модерна. Под его руководством в Уфе впервые прозвучали «Весна священная» Стравинского, музыка Пьера Булеза, Оливье Мессиана, Софии Губайдуллиной, состоялись многие премьеры сочинений башкирских композиторов — Загира Исмагилова, Лейлы Исмагиловой, Рустэма Сабитова, Рафаила Касимова, Салавата Сальманова, Нура Даутова, Данила и Азамата Хасаншиных и других.
Прошедший Вечер памяти тоже имел просветительскую миссию. Главным организатором выступил старший коллега и друг Рустэма, композитор и музыковед, заслуженный деятель искусств РБ Азамат Хасаншин. Вместе со своим Ансамблем старинной и современной музыки OPUS он продолжил для уфимских слушателей волну музыкальных открытий, предложив сочинения, которые звучат в мировых концертных залах. Наряду с произведениями Баха, Вивальди, Генделя, Телемана прозвучала малоизвестная для уфимцев музыка Шарля Кёклена, Пауля Хиндемита, Виктора Огороднова.
Российской премьерой стало исполнение Пяти башкирских мелодий для флейты и струнных Александра Гречанинова. Изначально «15 башкирских мелодий» были записаны известным русским композитором в фольклорной экспедиции в нашу республику в 1925 году, незадолго до эмиграции во Францию. Раритет нашел в архивах известный уфимский музыкант Владимир Семин и специально для концерта пять пьес из этого уникального сборника Азамат Хасаншин аранжировал для оркестра. Скоро это возвращенное слушателям сочинение должно прозвучать и на фестивале «Петербургская осень».
Свои выступления памяти Рустэма Сулейманова посвятили его известные творческие друзья – народные артисты Башкортостана, оперная певица Альфия Каримова и скрипач, концертмейстер Госоркестра Ильшат Муслимов, кларнетист и педагог Михаил Бычков, специально приехавшие из Москвы альтист Дмитрий Глушков и саксофонист Рафаэль Петров, певцы – сопрано Татьяна Теплова и контратенор Артур Ситников, молодые музыканты Руфина Аккубекова, Лора Творогова и другие.
Несмотря на недолгий педагогический стаж, Рустэм успел воспитать и учеников. На Вечере памяти на сцену в составе трио LIA вышла Ирина Давлетова, которая родилась в Севастополе, но приехала в Уфу учиться и попала в класс Рустэма Сулейманова. Ирина, которая сегодня сама преподаёт в Уфимском училище искусств, признается, что ежедневно вспоминает своего учителя добрым словом. Она называет его первым шефом в мире музыки и человеком, вложившим основы профессионализма, которые она развивает и передает уже своим ученикам.
Всю жизнь Сулейманов жил на два города — Уфу и Санкт-Петербург. Башкортостан и Северная столица, во многом воспитавшая его, потеряли своего талантливого сына. В свои 35 лет Рустэм стал обладателем Государственной молодежной премии Башкортостана имени Шайхзады Бабича. Да, он прожил вдвое больше Бабича, который, как известно, погиб в 24 года, но тоже, как и многие выдающиеся люди, ушел так рано. За свои 47 лет Рустэм сделал много: сыграл столько музыки, сгенерировал столько идей и воплотил в жизнь столько концертов, творческих проектов, написал немало статей, но как же много он не успел!
Летом на могиле в деревне Нижнеяикбаево Баймакского района родственники установили надгробный памятник. В начале ноября Вечер памяти Рустэма Сулейманова пройдет в Петербурге. Еще много чего предстоит сделать в память о Рустэме и его талантливой семье: отце – солисте оперного театра, заслуженном артисте Башкортостана Салихе Сулейманове, брате – тоже рано ушедшем в мир иной талантливом хореографе Саръяне Сулейманове.
Да, жизнь коротка, искусство вечно... Светлая память о Рустэме Сулейманове жива. И сегодня нам очень не хватает тебя, Рустик! Твоего звука, твоих идей, твоих проектов, твоего хлёсткого слова, твоей критики, твоих обобщений, твоей музыки. Обещаем, что не забудем тебя. Будем играть музыку, будем стремиться сохранять и приумножать традиции великих музыкантов, в том числе в память о тебе.
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