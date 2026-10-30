Рустэм Сулейманов – мятежный символ башкирского искусства

19 июля 2025 года перестало биться сердце нашего друга Рустэма Сулейманова. Черная весть пришла из Ялты, где он был на отдыхе. Молодой, полный сил и планов, идей и проектов. Тогда это известие повергло нас в шок, и до сих пор сложно поверить: кажется, что он просто находится в другом городе и скоро приедет. Его безвременный уход — невосполнимая утрата для нашей культуры.

Друзья-музыканты провели в Уфе и Санкт-Петербурге уже несколько вечеров памяти, уфимские концерты довелось вести мне. При подготовке концертов размышляла о роли Рустэма Сулейманова в истории музыкального исполнительства Башкортостана. За годы своей недолгой жизни, которая была посвящена служению Музыке, он стал для нас своеобразным ее символом. Почему именно он? Его личность вобрала в себя разные грани: скрипач, дирижер, руководитель камерных ансамблей. Подвижник, просветитель, музыкальный критик. Педагог, продюсер, перформансер. Патриот и неустанный пропагандист музыки.

И кем бы он ни был — артистом заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под руководством Юрия Темирканова, с которым объездил разные города и страны, главным дирижером симфонического оркестра Башкирского театра оперы и балета, художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра РБ, руководителем Frisson Orchestra, скрипачом симфонического оркестра Анкары, или просто музыкантом, не выпускавшим инструмент из рук — он всегда оставался честным и верным Музыке, своим принципам и Родине. Где бы ни работал, на всех своих должностях успел запомниться, вдохнуть новое, добиться развития, вписать яркие строки в свою биографию и историю искусства. Многогранно талантливый, амбициозный и невероятно заряженный творчески, Рустэм олицетворял смелость, новаторство и развитие.