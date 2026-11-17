На внеочередном заседании горсовета Уфы, на котором депутаты выбрали Рустама Шарипова мэром башкирской столицы, выступил Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона одной из ближайших задач новой команды уфимской администрации обозначил подготовку к саммиту ШОС. Он подчеркнул, что к 2028 году важно сдать памятник Салавату Юлаеву.
«Нам необходимо завершить к саммиту реконструкцию памятника Салавату Юлаеву», – сказал Радий Хабиров.
Напомним, новый памятник сейчас отливают на Санкт-Петербургском заводе «Монументскульптура». Детали обновленного памятника планируют отлить до мая 2027 года, затем начнется его сборка и установка в октябре 2027 года ко Дню республики. Также будет благоустроена территория вокруг памятника, видоизменится фонтан и появится смотровая лестница вокруг монумента.
А чугунный Салават Юлаев «переедет» в Евразийский музей кочевых цивилизаций в Чишминском районе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.