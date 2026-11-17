На внеочередном заседании горсовета Уфы, на котором депутаты выбрали Рустама Шарипова мэром башкирской столицы, выступил Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона одной из ближайших задач новой команды уфимской администрации обозначил подготовку к саммиту ШОС. Он подчеркнул, что к 2028 году важно сдать памятник Салавату Юлаеву.

«Нам необходимо завершить к саммиту реконструкцию памятника Салавату Юлаеву», – сказал Радий Хабиров.

Напомним, новый памятник сейчас отливают на Санкт-Петербургском заводе «Монументскульптура». Детали обновленного памятника планируют отлить до мая 2027 года, затем начнется его сборка и установка в октябре 2027 года ко Дню республики. Также будет благоустроена территория вокруг памятника, видоизменится фонтан и появится смотровая лестница вокруг монумента.

А чугунный Салават Юлаев «переедет» в Евразийский музей кочевых цивилизаций в Чишминском районе.