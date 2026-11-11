Глава Башкирии сообщил, где разместится прежний памятник Салавату Юлаеву

Отливка идет полным ходом на Санкт-Петербургском заводе «Монументскульптура». Детали обновленного памятника планируют отлить до мая 2027 года, затем начнется его сборка и установка в октябре 2027 года ко Дню республики.
Также будет благоустроена территория вокруг памятника, видоизменится фонтан и появится смотровая лестница вокруг монумента.
На Прямой линии Главе Башкирии Радию Хабирову задали вопрос, где разместится прежний, чугунный памятник, который находился в аварийном состоянии и сейчас приводится в порядок.
«Старый» памятник Салавату Юлаеву установят в Евразийском музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе, где люди смогут его посмотреть вблизи.
– Памятник Салавату Юлаеву достаточно большой, высокий, и он идеально вписывается туда. Он будет внутри здания, не будет подвергаться климатическим воздействиям, и у людей будет возможность близко его посмотреть, – пояснил Радий Хабиров. – Мне эта идея показалась очень хорошей, и мы начинаем продумывать эту историю.
По словам руководителя республики, сам музей откроется в середине 2028 года.
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