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22:55 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Глава Башкирии сообщил, где разместится прежний памятник Салавату Юлаеву

В 2027 году в Уфу на склон реки Белой вернется памятник Салавату Юлаеву. Его сейчас отливают из бронзы, как первоначально замышлял автор — скульптор Сосланбек Тавасиев.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Отливка идет полным ходом на Санкт-Петербургском заводе «Монументскульптура». Детали обновленного памятника планируют отлить до мая 2027 года, затем начнется его сборка и установка в октябре 2027 года ко Дню республики. 

Также будет благоустроена территория вокруг памятника, видоизменится фонтан и появится смотровая лестница вокруг монумента.

На Прямой линии Главе Башкирии Радию Хабирову задали вопрос, где разместится прежний, чугунный памятник, который находился в аварийном состоянии и сейчас приводится в порядок.

«Старый» памятник Салавату Юлаеву установят в Евразийском музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе, где люди смогут его посмотреть вблизи.

– Памятник Салавату Юлаеву достаточно большой, высокий, и он идеально вписывается туда. Он будет внутри здания, не будет подвергаться климатическим воздействиям, и у людей будет возможность близко его посмотреть, – пояснил Радий Хабиров. – Мне эта идея показалась очень хорошей, и мы начинаем продумывать эту историю.

По словам руководителя республики, сам музей откроется в середине 2028 года.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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