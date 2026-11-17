Дебютную короткометражную киноленту «Рая» сценариста и режиссёра Ляйсан Гарраповой кинокритики отметили на 31-м Международном кинофестивале «Зилант» в номинации «Лучший короткометражный фильм до 25 минут». За победу в этой номинации также поборются 4 фильма из Москвы и Санкт-Петербурга.
Премьера фильма «Рая» в Башкирии состоится позднее, а посмотреть его в сети можно будет после завершения фестивального сезона.
Напомним, съемки «Раи» завершились в июне этого года, главную роль исполняет Анастасия Речистер.
В фильме рассказывается о медсестре, которая столкнулась с тяжелой болезнью. После безуспешных попыток лечения она обращается к вере. Рая полностью погружается в духовную жизнь, поддерживая связь с внешним миром только через редкие звонки и посылки от родных. Сын почти не навещает ее. В какой-то момент у женщины появляются новые способности, которые дарят надежду на излечение. Оператор — Азамат Латыпов, режиссер-консультант — Роман Пожидаев.
Окончательные итоги фестиваля будут опубликованы на сайте мероприятия 23 ноября. Международный кинофестиваль «Зилант» — это регулярный киносмотр, проходящий в Казани с 2017 года два-три раза в год. Смотр входит в объединение «Киносозвездие» и собирает сотни работ со всего мира, включая Россию, Китай, Иран, Индию и Канаду.
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