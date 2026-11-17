Дебютную короткометражную киноленту «Рая» сценариста и режиссёра Ляйсан Гарраповой кинокритики отметили на 31-м Международном кинофестивале «Зилант» в номинации «Лучший короткометражный фильм до 25 минут». За победу в этой номинации также поборются 4 фильма из Москвы и Санкт-Петербурга.

Премьера фильма «Рая» в Башкирии состоится позднее, а посмотреть его в сети можно будет после завершения фестивального сезона.

Напомним, съемки «Раи» завершились в июне этого года, главную роль исполняет Анастасия Речистер.