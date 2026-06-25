В Уфе завершились съёмки короткометражного фильма «Рая». Работа над кинокартиной проходила на площадке одной из столичных больниц, православного собора и частных домовладений.

Автором сценария и режиссёром фильма является Ляйсан Гаррапова, оператор-постановщик — Азамат Латыпов, директор фильма — Алсу Гильмутдинова. Куратором проекта выступил режиссер киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, член Союза кинематографистов РБ Роман Пожидаев.

«Как бы это ни звучало банально, фильм о наших традиционных ценностях — Вере, Надежде и Любви. В трудных жизненных ситуациях только на этих основах можно двигаться вперед. Подобно ласточке, ищущей во время бури выход в чистое небо, человек способен, поверив в себя и высшие силы, достичь лучшего будущего», — рассказала «Башинформу» Ляйсан Гаррапова.

Сюжет закручивается вокруг медсестры Раи, которая заболевает. Перепробовав разные виды лечения, она отчаялась и пришла к вере в Бога. Героиня полностью ушла в мир молитв и духовную жизнь, единственное, что связывало ее с внешним миром — это редкие звонки и посылки от родных, и сын, который почти не появлялся. Когда жизнь, кажется, стала непроглядной тьмой, в ее жизни появилась надежда и новые способности.

На одной съёмочной площадке собрались такие профессиональные актёры, как Анастасия Речистер, известная по фильмам «Из Уфы с любовью», «Лето. Город. Любовь», заслуженный артист Башкирии Елена Булгакова (фильмы «Охотница-2», «Не обмани»), актёр Андрей Таюсов (снимался в фильмах «Саша — отец», «Губернатор — руководитель телекомпании»). Также роли исполняли Наталья Ярлыкова, Тамила Хорунжая, Артём Мизгулин, Альмира Хасанова, Кристина Панфилова, Ирина Моцартова, первый опыт съёмок в кино получил 8-летний Вячеслав Итев.

«В фильмах, основанных на реальных событиях, всегда чувствуется правда жизни, поэтому работа в подобных проектах кажется более честной, глубокой и осознанной — ты проживаешь моменты из жизни реальной личности, которые он или она уже пережили, и понимаешь: это всё было на самом деле. И тогда я стараюсь скрыть своё волнение, ведь когда кино и жизнь встречаются в одной временной точке, то „магия“ происходит здесь и сейчас, и никто не знает, чем закончится путь главной героини. А у неё ведь он всё ещё не окончен! То есть мою работу о себе может посмотреть живой человек, который это всё переживал… Вот в чём вскрывается истинная ответственность артиста перед своими зрителем и героем. Назвать реального человека „персонажем“ лично у меня язык не поворачивается, извините», — прокомментировала свое участие в кинокартине Анастасия Речистер.

Ранее «Башинформ» писал, что фильм Фарзаны Утарбаевой из Уфы победил на кинофестивале на «Тавриде».