В Бирске подвели итоги Республиканского конкурса «Лучший муниципальный музей года».

Победителями стали: в номинации «Лучший городской музей» ‒ историко-краеведческий музей городского округа г. Агидели; в номинации «Лучший сельский музей» ‒ Юматовский этнографический музей; в номинации «Лучший экспозиционно-выставочный проект, посвящённый истории специальной военной операции» ‒ Чишминский историко-краеведческий музей.

Награждение лучших музеев и специалистов стало традиционной и значимой частью музейного форума, подчеркивающей единство профессионального сообщества и его ориентацию на качество, инновации и общественное признание, сообщили в пресс-службе Нацмузея РБ.

Также на форуме назвали имена победителей конкурса профессионального мастерства музейных работников Республики Башкортостан. Ими стали: в номинации «Опытный музейщик» – старший научный сотрудник отдела фондов Национального музея РБ Светлана Воробьёва, в номинации «Первые шаги в музее» – старший научный сотрудник Музея музыки им. Ф.И. Шаляпина – филиала Нацмузея РБ Тимур Ишкарин, в номинации «Креативный музейщик» – научный сотрудник Бирского исторического музея Алексей Шамукаев; в номинации «Экскурсовод года» – экскурсовод Историко-краеведческого музея Благовещенска Дмитрий Тимофеев, в номинации «Лучший музейный работник фондов» – главный хранитель фондов Кушнаренковского историко-краеведческого музея Ильфир Кадыров, в номинации «Куратор года» ‒ старший научный сотрудник Музея полярников им. В.И. Альбанова ‒ филиала Нацмузея РБ Янина Свице.