112-я Башкирская (16-я гвардейская) кавалерийская дивизия была создана в ноябре-декабре 1941 года на железнодорожной станции Дёма под Уфой на основании постановления Государственного комитета обороны СССР от 13 ноября 1941 года. Новая экспозиция стала логичным продолжением постоянной выставки, посвящённой Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, сообщили в пресс-службе музея.

На выставке представили фотохронику формирования дивизии и боевых будней кавалеристов, боевые награды, похвальные листы и воспоминания бойцов. Интересными экспонатами выставки стали эскизы и прототипы ордена и медали генерала Шаймуратова, созданные известным гравёром из Санкт-Петербурга Владимиром Нуждиным.

Среди экспонатов — миниатюрная копия памятника Герою Российской Федерации генерал-майору М. М. Шаймуратову, переданная музею скульптором, народным художником России, лауреатом Госпремии имени Салавата Юлаева Салаватом Щербаковым, и знамя Башкирского добровольческого батальона имени М. Шаймуратова, привезённое из зоны СВО Главой республики Радием Хабировым.