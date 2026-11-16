По итогам состязаний в старшей номинации коллектив из Башкортостана был удостоен диплома лауреата I степени, сообщает пресс-служба центра народного творчества.
В рамках торжественного гала-концерта фестиваля артистки представили зрителям и международному жюри свою новую яркую постановку «В морском стиле».
Группа барабанщиц «Держава» была создана при Башгоспедуниверситете им. М. Акмуллы в 2008 году. Руководитель коллектива — заслуженный работник культуры РФ и РБ Вера Прыжанкова, тренер-педагог — Сабина Беркумбаева. Коллектив — постоянный участник городских и республиканских мероприятий, парадов и праздников. Артисты многократно становились лауреатами и призерами международных и всероссийских конкурсов, а также чемпионатов России и Европы. Группе присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан».
Ранее мы сообщали, что башкирская музыка прозвучала на лучших сценах юга России. Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан выезжал в южный регион России с большим гастрольным туром. Коллектив выступил в Майкопе, Краснодаре, Армавире, Ставрополе и Элисте.
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