Башкирская музыка прозвучала на лучших сценах юга России

Как сообщили в пресс-службе филармонии, сегодня, в День народного единства, НОНИ РБ выйдет на сцену Волгоградской государственной филармонии. Здесь состоится совместный праздничный концерт с Волжским государственным орекстром народных инструментов им. Н. Калинина.

Большой гастрольный тур, который проходит в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ, завершится 6 ноября в Саратове. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

«Для нашего оркестра, как для регионального коллектива, почетно и ответственно представлять самобытное искусство Республики Башкортостан в самых разных регионах Российской Федерации, - говорит художественный руководитель НОНИ РБ Ринат Мухаметзянов. - Мы уже в пятый раз находимся в туре по федеральной программе «Мы – Россия»! Вдохновляющим становится каждое выступление: приятно видеть горящие глаза слушателей, которые не остаются равнодушными к музыке башкирского народа, интересуются нашими аутентичными инструментами, восхищаются мастерством артистов. Хочу поблагодарить РОСКОНЦЕРТ за эту замечательную возможность – пропагандировать национальное самобытное искусство. Надеюсь, что мы еще не раз отправимся на гастроли по нашей необъятной стране».

Для гастрольного тура была подготовлена специальная программа «Душа ветра – мелодия Урала», которая раскрывает образ Башкортостана через музыку: передаёт красоту уральской природы, традиции и духовное наследие башкирского народа.

Она создана для того, чтобы познакомить слушателей российских регионов с музыкальной жемчужиной Башкортостана – Национальным оркестром народных инструментов – и полностью состоит из произведений композиторов республики: корифеев башкирской национальной классики, современных авторов и сочинений молодых авторов – артистов оркестра.