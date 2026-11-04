Башкирская музыка прозвучала на лучших сценах юга России

Как сообщили в пресс-службе филармонии, сегодня, в День народного единства, НОНИ РБ выйдет на сцену Волгоградской государственной филармонии. Здесь состоится совместный праздничный концерт с Волжским государственным орекстром народных инструментов им. Н. Калинина.
Большой гастрольный тур, который проходит в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ, завершится 6 ноября в Саратове. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.
«Для нашего оркестра, как для регионального коллектива, почетно и ответственно представлять самобытное искусство Республики Башкортостан в самых разных регионах Российской Федерации, - говорит художественный руководитель НОНИ РБ Ринат Мухаметзянов. - Мы уже в пятый раз находимся в туре по федеральной программе «Мы – Россия»! Вдохновляющим становится каждое выступление: приятно видеть горящие глаза слушателей, которые не остаются равнодушными к музыке башкирского народа, интересуются нашими аутентичными инструментами, восхищаются мастерством артистов. Хочу поблагодарить РОСКОНЦЕРТ за эту замечательную возможность – пропагандировать национальное самобытное искусство. Надеюсь, что мы еще не раз отправимся на гастроли по нашей необъятной стране».
Для гастрольного тура была подготовлена специальная программа «Душа ветра – мелодия Урала», которая раскрывает образ Башкортостана через музыку: передаёт красоту уральской природы, традиции и духовное наследие башкирского народа.
Она создана для того, чтобы познакомить слушателей российских регионов с музыкальной жемчужиной Башкортостана – Национальным оркестром народных инструментов – и полностью состоит из произведений композиторов республики: корифеев башкирской национальной классики, современных авторов и сочинений молодых авторов – артистов оркестра.
По итогам выступления в пяти городах можно смело сказать, что цель достигнута: везде слушатели концерты НОНИ РБ принимали на «ура»! В каждом городе зрители одаривали солистов и артистов оркестра бурными аплодисментами и долго не отпускали со сцены.
«Я в полном восторге! - признался главный дирижер Государственного симфонического оркестра концертного объединения Адыгеи, народный артист Адыгеи Аркадий Хуснияров. - Я башкир. Отец мой родом из Башкортостана – Янаульского района. Я, конечно, очарован и профессионализмом, мастерством и артистизмом оркестра. Очень интересно выстроена программа, все ваши артисты – прекрасные ансамблисты и солисты. Я вижу в этом отличную работу дирижера!»
В концертном туре Национального оркестра народных инструментов РБ принимают участие солисты Башгосфилармонии им. Х. Ахметова: народные артисты Республики Башкортостан Римма Амангильдина (вокал) и Артур Гайсаров (кубыз, курай, горловое пение). Постановку программы подготовила заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Сулпан Аскарова.
Помимо гастрольных концертов в столице Республики Калмыкия – Элисте – НОНИ РБ также выступил и в гала-концерте Фестиваля национальных оркестров России. Это исполнение являлось важной частью программы: состоялся совместный концерт с Национальным оркестром Калмыкии, где встретились и объединились разные музыкальные традиции - такие проекты обогащают всех участников и создают уникальные музыкальные события.
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