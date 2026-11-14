В Башкирии дому культуры присвоили имя Фидана Гафарова

Районному дому культуры в городе Дюртюли официально присвоили имя Фидана Гафарова. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

«Для дюртюлинцев имя Фидана Гафарова - это символ невероятного таланта, высочайшего профессионализма и безграничной любви к зрителю. Мы приложим все усилия, чтобы наш районный дом культуры с честью нес это почетное звание, оставаясь центром притяжения талантливых людей и добрых традиций», - говорится в сообщении.

Напомним, сердце народного артиста России, Башкортостана и Татарстана перестало биться в апреле 2025 года. Его похоронили на малой родине, в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района. В музее Башкирского драмтеатра имени Мажита Гафури установили бюст Фидана Гафарова. Также в память о нем провели республиканский конкурс «Актёрская песня — 2026».