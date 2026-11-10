Среда, 11 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
Эксклюзив
12:18 (UTC+5), 10 Ноября 2026

В Уфе назвали победителей конкурса актерской песни памяти Фидана Гафарова

В Уфе назвали победителей Республиканского конкурса «Актёрская песня — 2026», посвящённого памяти Фидана Гафарова. Учредителем конкурса выступил Союз театральных деятелей, конкурс состоялся в Доме актёра имени Бедер Юсуповой.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
Прослушать статью:

Как сообщили в пресс-службе СТД РБ, Гран-при завоевала актриса Стерлитамакского Русского драмтеатра Регина Рушатова. Лауреатами 1-й степени стали Ильнур Аджитаров (Стерлитамакский драматический театр им. Ильшата Юмагулова); Алина Давлетшина (Театр юного зрителя) и Сагидулла Байзигитов (Башкирский академический драматический театр), лауреатами 2-й степени — Даниил Урбель (Стерлитамакский драматический театр им. Ильшата Юмагулова), Залифа Шагисултанова (Башкирский государственный театр кукол), Ильфат Ямалиев (Салаватский район, с. Малояз) и Рафаэль Гайнуллин (Салаватский башкирский драматический театр), лауреатами 3-й степени — Альфия Валиева (Башкирский государственный академический театр оперы и балета) и Гульназ Кашапова (Уфимский государственный татарский театр «Нур»).

Специальный приз «За высокое исполнительское мастерство» получила концертмейстер Ольга Хайруллина, специальный приз «За азарт и молодость» — Айсулпан Амирова, Влада Гудилина и Акйондоз Муртазина (УГИИ им. Загира Исмагилова), специальный приз «Надежда» — Арслан Хусаинов и Егор Коцюба (УГИИ им. Загира Исмагилова).

Оценивало участников компетентное жюри, в состав которого вошли победители прошлых конкурсов — народный артист Башкортостана Азамат Гафаров, заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана Ольга Шарафутдинова, заслуженный артист России и народный артист Башкортостана Ямиль Абдульманов. Председателем жюри выступил выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств РБ Рим Хасанов. Жюри наградило победителей дипломами и денежными призами. Один из победителей, член СТД РФ, получит участие в проекте СТД РФ «Творческая командировка».

Конкурс собрал на одной сцене талантливых исполнителей — артистов театров республики, а также студентов театральных факультетов и отделений учебных заведений культуры и искусства. Актёрская песня — особый жанр, где артист раскрывает душу, делится эмоциями и открывается с новой, порой неожиданной стороны. В этот вечер прозвучали любимые песни зрителей. Также к этому событию библиотека Союза театральных деятелей РБ подготовила специальную выставку, посвященную жизни и творчеству Фидана Гафарова. Экспозицию разместили в фойе Дома актёра.

Ранее мы сообщали, что в Уфе перестало биться сердце народного артиста России и Башкортостана Фидана Гафарова. Жители Башкирии делились воспоминаниями о легендарном артисте.

Руслан Юлтаев Союз театральных деятелей РБ
Фото: Руслан Юлтаев | Союз театральных деятелей РБ
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru