В Уфе назвали победителей конкурса актерской песни памяти Фидана Гафарова

Как сообщили в пресс-службе СТД РБ, Гран-при завоевала актриса Стерлитамакского Русского драмтеатра Регина Рушатова. Лауреатами 1-й степени стали Ильнур Аджитаров (Стерлитамакский драматический театр им. Ильшата Юмагулова); Алина Давлетшина (Театр юного зрителя) и Сагидулла Байзигитов (Башкирский академический драматический театр), лауреатами 2-й степени — Даниил Урбель (Стерлитамакский драматический театр им. Ильшата Юмагулова), Залифа Шагисултанова (Башкирский государственный театр кукол), Ильфат Ямалиев (Салаватский район, с. Малояз) и Рафаэль Гайнуллин (Салаватский башкирский драматический театр), лауреатами 3-й степени — Альфия Валиева (Башкирский государственный академический театр оперы и балета) и Гульназ Кашапова (Уфимский государственный татарский театр «Нур»).

Специальный приз «За высокое исполнительское мастерство» получила концертмейстер Ольга Хайруллина, специальный приз «За азарт и молодость» — Айсулпан Амирова, Влада Гудилина и Акйондоз Муртазина (УГИИ им. Загира Исмагилова), специальный приз «Надежда» — Арслан Хусаинов и Егор Коцюба (УГИИ им. Загира Исмагилова).

Оценивало участников компетентное жюри, в состав которого вошли победители прошлых конкурсов — народный артист Башкортостана Азамат Гафаров, заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана Ольга Шарафутдинова, заслуженный артист России и народный артист Башкортостана Ямиль Абдульманов. Председателем жюри выступил выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств РБ Рим Хасанов. Жюри наградило победителей дипломами и денежными призами. Один из победителей, член СТД РФ, получит участие в проекте СТД РФ «Творческая командировка».

Конкурс собрал на одной сцене талантливых исполнителей — артистов театров республики, а также студентов театральных факультетов и отделений учебных заведений культуры и искусства. Актёрская песня — особый жанр, где артист раскрывает душу, делится эмоциями и открывается с новой, порой неожиданной стороны. В этот вечер прозвучали любимые песни зрителей. Также к этому событию библиотека Союза театральных деятелей РБ подготовила специальную выставку, посвященную жизни и творчеству Фидана Гафарова. Экспозицию разместили в фойе Дома актёра.

Ранее мы сообщали, что в Уфе перестало биться сердце народного артиста России и Башкортостана Фидана Гафарова. Жители Башкирии делились воспоминаниями о легендарном артисте.