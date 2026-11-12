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13:07 (UTC+5), 12 Ноября 2026

В репертуаре башкирского Ансамбля Гаскарова появился монгольский танец

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Альбина Кондратьева пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова
Фото: Альбина Кондратьева | пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Главный балетмейстер Государственного Большого театра национального искусства Монголии Хашхуу Хатанхуяг завершил постановку танца для Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

Как рассказали в пресс-службе башкирского коллектива, Хашхуу Хатанхуяг поставил два хореографических номера для ансамбля Гаскарова. Один из них войдет в программу «Танцы народов мира». Музыка к нему была специально написана в Монголии, а 7 ноября во время фестиваля «Танец – душа народа» в дар ансамбля был передан традиционный монгольский смычковый музыкальный инструмент морин хуур.

Второй номер станет частью нового проекта ансамбля Гаскарова – хореографического спектакля «История одного народа». Монгольский балетмейстер поставил целый танцевальный блок, основанный на истории борьбы башкирского народа с золотоордынским ханом Тохтамышем. Сюжет танца раскрывает идею объединения башкирских родов перед лицом общей угрозы.

«У монголов совсем другая пластика движения, я не знал, смогут ли башкирские танцовщики передать нашу манеру исполнения, – рассказал монгольский хореограф. – Но когда я приехал в Уфу и начал работать, то увидел высокий академический уровень ансамбля Гаскарова. И все получилось: я создал хореографию для монгольских воинов с саблями и копьями, а также для женщин-лучниц, показал их иерархию внутри войска и даже шаманские ритуалы».

По словам хореографа, номер создавался совместно с Назиром Байзигитовым – автором и главным режиссером проекта «История одного народа». Вместе продумывали рисунки танца, общую идею номера, разрабатывали со специалистами костюмы, чтобы монгольские и башкирские воины отличались. В этот приезд хореограф увидел уже готовую работу, созданную художниками по костюмам и портными.

Увидеть монгольский номер в постановке Хашхуу Хатанхуяг можно будет 8 декабря на премьере хореографического спектакля «История одного народа».

Ранее мы сообщали, что в Башкирии ансамбль Гаскарова охватил свадебный переполох.

Альбина Кондратьева пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова
Альбина Кондратьева пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова
Альбина Кондратьева пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова
Фото: Альбина Кондратьева | пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова
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