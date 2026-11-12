В репертуаре башкирского Ансамбля Гаскарова появился монгольский танец

Главный балетмейстер Государственного Большого театра национального искусства Монголии Хашхуу Хатанхуяг завершил постановку танца для Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

Как рассказали в пресс-службе башкирского коллектива, Хашхуу Хатанхуяг поставил два хореографических номера для ансамбля Гаскарова. Один из них войдет в программу «Танцы народов мира». Музыка к нему была специально написана в Монголии, а 7 ноября во время фестиваля «Танец – душа народа» в дар ансамбля был передан традиционный монгольский смычковый музыкальный инструмент морин хуур.

Второй номер станет частью нового проекта ансамбля Гаскарова – хореографического спектакля «История одного народа». Монгольский балетмейстер поставил целый танцевальный блок, основанный на истории борьбы башкирского народа с золотоордынским ханом Тохтамышем. Сюжет танца раскрывает идею объединения башкирских родов перед лицом общей угрозы.

«У монголов совсем другая пластика движения, я не знал, смогут ли башкирские танцовщики передать нашу манеру исполнения, – рассказал монгольский хореограф. – Но когда я приехал в Уфу и начал работать, то увидел высокий академический уровень ансамбля Гаскарова. И все получилось: я создал хореографию для монгольских воинов с саблями и копьями, а также для женщин-лучниц, показал их иерархию внутри войска и даже шаманские ритуалы».

По словам хореографа, номер создавался совместно с Назиром Байзигитовым – автором и главным режиссером проекта «История одного народа». Вместе продумывали рисунки танца, общую идею номера, разрабатывали со специалистами костюмы, чтобы монгольские и башкирские воины отличались. В этот приезд хореограф увидел уже готовую работу, созданную художниками по костюмам и портными.

Увидеть монгольский номер в постановке Хашхуу Хатанхуяг можно будет 8 декабря на премьере хореографического спектакля «История одного народа».

Ранее мы сообщали, что в Башкирии ансамбль Гаскарова охватил свадебный переполох.