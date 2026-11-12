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11:10 (UTC+5), 12 Ноября 2026

Кинематографист из Уфы получил благодарственное письмо Никиты Михалкова

Уфимский кинодраматург и редактор Магафур Тимербулатов в год своего 70-летия получил благодарственное письмо от Никиты Михалкова.

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Анна Мурзабулатова пресс-служба киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова
Фото: Анна Мурзабулатова | пресс-служба киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, имя этого сценариста звучит в башкирском кино с особым весом. Он является автором десятков сценариев к документальному и игровому кино. Из наиболее известных и значимых работ последних лет — полнометражный фильм «Отряд Таганок», снятый по мотивам повести Мустая Карима; «Водяная», «Отшельник», «Белый-белый снег» и «Не оставляйте нас!». Большинство из названных сняла режиссёр Вилюра Исяндавлетова — давний творческий партнер Магафура Тимербулатова.

Также драматург участвовал в работе над анимационным проектом «Сказки народов Башкортостана» вместе с легендарным художником-аниматором Римом Шарафутдиновым.

Работы Магафура Тимербулатова многократно были отмечены на российских и международных кинофестивалях и по праву вошли в историю кино Башкортостана и России.

Благодарственное письмо Никиты Михалкова, легендарного режиссера и председателя Союза кинематографистов России, в котором много лет состоит Магафур Тимербулатов, стало для кинодраматурга особым событием в год его юбилея.

Ранее мы сообщали, что башкирские кинематографисты объявили конкурс на лучшее сочинение о художественном фильме «Камень батыров».

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