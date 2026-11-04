Башкирские кинематографисты объявили конкурс на лучшее сочинение о фильме

Организаторами выступили киностудия «Башкортостан» им. А. Абдразакова и Союз кинематографистов Башкортостана – Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» при содействии министерства просвещения РБ.

«Нам бы хотелось, чтобы кино стало поводом для разговора — о себе, о своём роде, о том, что остаётся с человеком после того, как в зале зажёгся свет, - сообщили в пресс-службе киностудии. - Конкурс задуман как пространство для такого разговора: он развивает культуру осознанного кинопросмотра, поддерживает литературно одарённых школьников и студентов и открывает зрителю башкирский кинематограф».

Конкурс проводится в трёх возрастных группах: учащиеся 6–8 классов; 9–11 классов и студенты профессиональных образовательных организаций.

Тему сочинения на башкирском и русском языках участник формулирует сам, опираясь на фильм «Камень батыров». Рекомендуемые направления для размышления: главные уроки, вынесенные после просмотра; связь поколений на примере образов Киньи и Руслана; с кем из своих знатных предков автор хотел бы встретиться; влияние истории своего рода на личное мировосприятие. Жанр участник выбирает самостоятельно: рассказ, сказка, письмо, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, рецензия. Принимаются и поэтические тексты — цикл стихотворений, поэма, кубаир.

Все участники будут отмечены дипломами в электронном формате. В каждой возрастной группе жюри определит трёх победителей — им вручат дипломы и ценные призы от киностудии и союза, а их работы будут опубликованы в СМИ Башкортостана. Жюри также вправе присуждать специальные призы и отмечать Дипломами самых активных педагогов.

В состав жюри войдут представители министерства просвещения Республики Башкортостан, литераторы и профессиональные кинематографисты киностудии и союза.

Режиссёр фильма Роман Пожидаев, недавно удостоенный приза «За лучшую режиссуру» за этот фильм, поблагодарил недавно созданный Межведомственный координационный совет по развитию кинематографии в Республике Башкортостан.

«Первый же результат создания комитета – это почти 14 тысяч зрителей по районам и городам республики. Этим конкурсом мы хотели бы не только узнать мнение, впечатления о нашем фильме. Я сам уже давно являюсь экспертом и куратором федеральной образовательной программы «Зеркало будущего», и потому одна из задач конкурса звучит так: воспитание осознанного кинопросмотра для развития критического мышления, эмоционального интеллекта и ценностных ориентиров детей и молодежи», - сказал Роман Пожидаев.

Подробней с положением о конкурсе можно ознакомиться на страницах в ВК: https://vk.ru/kamenbatyrov и https://vk.ru/bashkortkino.