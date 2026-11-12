Как и почему в Башкирии выбрали место для прежнего памятника Салавату

Конную статую национального героя сейчас отливают на Санкт-Петербургском заводе «Монументскульптура» из бронзы, как первоначально и замышлял автор — осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев.

Накануне на Прямой линии с Главой Башкирии Радий Хабиров сообщил, что прежний памятник Салавату Юлаеву, который в свое время был вынужденно отлит из чугуна и начал разрушаться, решили разместить в Евразийском музее кочевых цивилизаций.

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев рассказал «Башинформу», как и почему было выбрано именно это место:

— Обсуждая экспозиции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций, мы отмечали, что там представлены этапы истории с древних времен до наших дней: с момента приручения лошади до сегодняшней эпохи современных автомобилей и высокого технического развития. И одна из самых больших скульптур — памятник Салавату Юлаеву отлично вписывается в рамки экспозиции музея.

Внутри одного города, конечно, не могут размещаться два одинаковых памятника, пусть даже выполненные из разных материалов. Мы искали разные локации, но ни одна из них не соответствовала уровню нашего символа и предъявляемым требованиям. Вывозить слишком далеко от столицы тоже было бы нецелесообразно, поскольку жители и гости республики должны иметь возможность съездить посмотреть эту яркую достопримечательность. Поэтому одним из определяющих факторов стало то, что Евразийский музей кочевых цивилизаций находится в 40 минутах езды от Уфы. Конечно же, все коррозии и разрушения чугунной скульптуры будут остановлены. Сам памятник расположится внутри помещения и не будет подвержен воздействию окружающей среды.

По моему мнению, это будет очень хорошая локация. Действительно, для конной статуи нашего национального героя — воина и поэта Салавата Юлаева очень логично находиться именно там. Оригинал памятника Салавату Юлаеву, установленный в главном холле Евразийского музея кочевых цивилизаций, станет его главным символом и визитной карточкой. Встречая посетителей у входа, монумент будет задавать смысловой тон всей экспозиции: от прошлого к будущему, от борьбы за справедливость к созиданию. Как символ музея, памятник будет не только украшением, но и ориентиром, объединяющим историческое наследие и современное развитие.