Башкирские активисты получили всероссийскую премию «Гордость нации — 2026»

Активисты Федеральной национально-культурной автономии башкир России Гали Хасанов и Амур Хабибуллин стали победителями VII всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2026». Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Сенатор поздравила лауреатов и рассказала о победителях.
Гали Хасанов, руководитель Татарстанской региональной национально-культурной автономии башкир, и Эльвира Габдушева стали победителями в номинации «Лучшие этнопрактики». В партнёрстве башкирской автономии «Урал» и Нижнекамского химико-технологического института были реализованы проекты «Дружи! Мечтай! Твори!» и «Традиции. Патриотизм. Будущее», проведены всероссийские конференции, молодёжные фестивали, форумы и творческие встречи, объединившие тысячи молодых участников. По ее словам, эти проекты побеждали во всероссийских конкурсах и вошли в сборники лучших практик России.
Амур Хабибуллин, яркий представитель Челябинской национально-культурной автономии башкир, стал лауреатом в номинации «Многонациональная Россия в медиа». Его проекты рассказывают о многонациональном Урале через судьбы людей и живые традиции. Под его руководством развивается медиапроект «Уралым», объединяющий телевидение, радио и газету.
Ранее сообщалось, что минкультуры России отметило вклад Башкирии в объединение культур.
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