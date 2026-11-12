Пятница, 13 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
00:58 (UTC+5), 12 Ноября 2026

Башкирские активисты получили всероссийскую премию «Гордость нации — 2026»

С победой активистов ФНКА башкир России поздравила Лилия Гумерова.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Активисты Федеральной национально-культурной автономии башкир России Гали Хасанов и Амур Хабибуллин стали победителями VII всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2026». Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Сенатор поздравила лауреатов и рассказала о победителях.

Гали Хасанов, руководитель Татарстанской региональной национально-культурной автономии башкир, и Эльвира Габдушева стали победителями в номинации «Лучшие этнопрактики». В партнёрстве башкирской автономии «Урал» и Нижнекамского химико-технологического института были реализованы проекты «Дружи! Мечтай! Твори!» и «Традиции. Патриотизм. Будущее», проведены всероссийские конференции, молодёжные фестивали, форумы и творческие встречи, объединившие тысячи молодых участников. По ее словам, эти проекты побеждали во всероссийских конкурсах и вошли в сборники лучших практик России.

Амур Хабибуллин, яркий представитель Челябинской национально-культурной автономии башкир, стал лауреатом в номинации «Многонациональная Россия в медиа». Его проекты рассказывают о многонациональном Урале через судьбы людей и живые традиции. Под его руководством развивается медиапроект «Уралым», объединяющий телевидение, радио и газету.

Ранее сообщалось, что минкультуры России отметило вклад Башкирии в объединение культур.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru