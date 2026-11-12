Минкультуры России отметило вклад Башкирии в объединение культур

Танцевальный ансамбль имени Цэрэндуламына Сэвжида Большого театра национального искусства Монголии выступил в Уфе на международном фестивале хореографического искусства «Танец – душа народа». В рамках фестиваля на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» состоялось совместное выступление коллектива с Государственным академическим ансамблем народного танца имени Файзи Гаскарова. В программе вечера были объединены башкирская и монгольская культуры.

Танцевальный ансамбль имени Цэрэндуламына Сэвжида – старейший в Монголии, ему уже более 75 лет. В творчестве коллектива отражены национальные обычаи, образ жизни кочевников и традиционные представления об окружающем мире. С помощью выразительной пластики и характерных движений артисты передают самобытность монгольской культуры.

Ансамбль имени Файзи Гаскарова представил на фестивале совместно с башкирской хореографией программу «Танцы народов мира». Завершил вечер совместный танец коллективов.

Главный балетмейстер монгольского ансамбля Хашхуу Хатанхуяг поставил для гаскаровского ансамбля хореографический спектакль «История одного народа», что стало важной частью творческого сотрудничества.

В рамках фестиваля также состоялся круглый стол, посвященный дальнейшему развитию Международного фестиваля «Танец – душа народа». Также обсуждалось расширение международного сотрудничества и приглашение зарубежных ансамблей к участию в будущих фестивалях, которые дают возможность обмениваться профессиональным опытом, перенимать мастерство и делиться секретами национальной хореографии. В рамках дискуссии отмечено, что международные творческие связи могут способствовать развитию коллективов и сохранению культурного многообразия.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры России и Росконцерта.