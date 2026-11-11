Народный артист Башкирии Айдар Галимов получил медаль от Минобороны

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов награжден медалью Минобороны РФ «Адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков». Об этом певец сообщил на своей странице в соцсетях.

Как указано в приказе, артист удостоен награды за оказание содействия в решении задач, возложенных на Военно-морской флот. Документ подписал главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Александр Моисеев.

Айдар Галимов является старшиной гвардии ВДВ в запасе. Он активно поддерживает участников спецоперации и жителей Донбасса. Ранее артист выступал в военном госпитале Санкт-Петербурга и реабилитационных центрах Башкирии. Также помог украсить свадебное торжество участнику СВО, который в честь своего кумира взял позывной «Певец».