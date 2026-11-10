Молодежный театр представит Башкирию на фестивале в Казахстане

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима представит Башкортостан на международном фестивале в Казахстане. Спектакль «Ҡара һыуҙар» («Черные воды») успешно прошел отбор и вошел в программу Х Международного театрального фестиваля стран Центральной Азии и тюркоязычных государств.

В фестивале примут участие 10 профессиональных театральных коллективов, прошедших экспертизу отборочной комиссии.

Спектакль «Ҡара һыуҙар» («Черные воды») создан в 2024 году по мотивам одноименной поэмы поэта. Постановку на башкирском языке в жанре «явь сквозь сновидение» по произведениям Мустая Карима осуществил режиссер Ильсур Казакбаев. Премьеру посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Это история о смысле человеческой жизни, о преодолении предрассудков, о мужестве, вере и любви. Зрители увидят не только противостояние героев с внешними обстоятельствами, но и ощутят внутреннюю борьбу каждого из них: недостижимые мечты, страхи и потерю надежды.

Ранее мы сообщали, что деятели культуры Башкирии провели фестиваль в Санкт-Петербурге и Карелии.