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16:45 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Молодежный театр представит Башкирию на фестивале в Казахстане

Фестиваль пройдет с 1 по 6 декабря в городе Петропавловске.

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Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Национальный молодежный театр имени Мустая Карима представит Башкортостан на международном фестивале в Казахстане. Спектакль «Ҡара һыуҙар» («Черные воды») успешно прошел отбор и вошел в программу Х Международного театрального фестиваля стран Центральной Азии и тюркоязычных государств.

В фестивале примут участие 10 профессиональных театральных коллективов, прошедших экспертизу отборочной комиссии.

Спектакль «Ҡара һыуҙар» («Черные воды») создан в 2024 году по мотивам одноименной поэмы поэта. Постановку на башкирском языке в жанре «явь сквозь сновидение» по произведениям Мустая Карима осуществил режиссер Ильсур Казакбаев. Премьеру посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Это история о смысле человеческой жизни, о преодолении предрассудков, о мужестве, вере и любви. Зрители увидят не только противостояние героев с внешними обстоятельствами, но и ощутят внутреннюю борьбу каждого из них: недостижимые мечты, страхи и потерю надежды.

Ранее мы сообщали, что деятели культуры Башкирии провели фестиваль в Санкт-Петербурге и Карелии.

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