Деятели культуры Башкирии провели фестиваль в Санкт-Петербурге и Карелии

Республику представляли заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, кандидат искусствоведения, композитор, дирижёр Азамат Хасаншин, заслуженный работник культуры РБ, поэт, драматург, главный редактор газеты «Истоки», руководитель Уфимского литературного объединения «УФЛИ» Айдар Хусаинов, а также ведущий музыкант республики, заслуженный артист РБ, многолетний концертмейстер группы флейт Госоркестра РБ Владимир Сёмин.

В Петрозаводской государственной консерватории имени А. Глазунова 1 ноября прошёл концерт, посвящённый памяти выдающегося педагога, композитора и общественного деятеля Альберта Лемана (1915-1998), в течение десятилетий возглавлявшего кафедры композиции Казанской и Московской консерваторий.

В Доме Национальностей Санкт-Петербурга выступление состоялось 3 ноября (во Всероссийскую Ночь искусств) и прошло в рамках юбилейного, XXV фестиваля русского исполнительского искусства «Петербургская осень» (руководитель фестиваля — композитор и педагог Михаил Журавлёв). Оно было посвящено светлой памяти скоропостижно ушедшего из жизни год назад музыканта и дирижёра, общественного деятеля, перформера и критика Рустэма Сулейманова, который обучался в Санкт-Петербурге в классе оперно-симфонического дирижирования выдающегося маэстро, профессора Равиля Мартынова. В концертах прозвучала музыка российских и башкирских композиторов Виктор Огороднова, Даниила Хасаншина, Леонида Резетдинова, Хусаина Ахметова, Рафика Сальманова, Альберта Лемана, Софии Губайдулиной, Александра Белобородова, Азамата Хасаншина, Владимира Угрюмова.

Главной сенсацией фестиваля стала российская премьера сочинения выдающегося отечественного композитора Александра Гречанинова «15 башкирских народных песен» для флейты и фортепиано), созданного на основе аутентичных фольклорных мелодий. Прежде оно звучало более века назад — в 1925 году во Франции, куда автор отправился в эмиграцию. Возможность российской публике познакомиться с этим замечательным сочинением возникла благодаря Владимиру Сёмину, который с блеском исполнил это сочинение, покорив взыскательную петербургскую публику.

Помимо концертов, уфимцы провели в Петрозаводской консерватории концепт-семинар на тему «Этническое искусство в пространстве мегаполиса», посвящённый сложным вопросам взаимодействия традиционных культур с давлением мировой глобализации. Подобные семинары уже проводились в Москве, Казани, Челябинске и других городах.

— Хотелось бы отметить большую перспективность такого формата фестивалей, включающего в себя не только исполнение музыки, но и возможность обсудить проблематику современной городской жизни — в том числе вопросы сохранения традиционных культур и языков народов России. Особенно это актуально в Год единства народов России, — прокомментировал «Башинформу» куратор событий фестиваля Азамат Хасаншин.

Ранее мы сообщали, что в Уфе состоялся Вечер памяти скрипача и дирижера Рустэма Сулейманова.