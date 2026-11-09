В Башкирии новое оборудование ДК презентовали на фестивале

Как сообщили в пресс-службе центра народного творчества, благодаря выделенному финансированию удалось кардинально обновить материально-техническую базу районного дворца культуры: были приобретены современное звуковое и световое оборудование, интерактивная панель, компьютерная техника, а также новые сценические костюмы.

Творческая программа объединила фольклорные коллективы, сольных исполнителей и танцевальные ансамбли из 12 районов республики, а также Уфы, Сибая и Нефтекамска. Артисты исполнили народные песни, зажигательные танцы и театрализованные обрядовые постановки, направленные на сохранение нематериального культурного наследия. Центральным событием праздника стала выставка-презентация, где мастера и работники сельских домов культуры представили разнообразие национальных блюд и декоративно-прикладного искусства, посвященного осенней калине.

В завершение праздника за большой вклад в развитие народного творчества руководители и участники коллективов были награждены дипломами и благодарственными письмами от имени главы администрации Балтачевского района Ильгиза Субушева.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии капитально отремонтировали историко-краеведческий музей. Преобразования стали возможны благодаря федеральной поддержке в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».